Renovación de la CGC: 121 candidatos se disputan en el CPA los últimos puestos para la postuladora

La postuladora para contralor General de Cuentas tiene 11 vacantes que serán definidas en las elecciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), que reunió a 121 candidatos.

Eso según datos del Tribunal Electoral del CPA, que notificó la semana pasada la inscripción de 11 planillas, de 11 candidatos cada una, agrupaciones gremiales que desde ya se activaron en las redes sociales para pedir el voto de los contadores.

Gustavo Sánchez, presidente del Tribunal Electoral del CPA, explicó que el colegio tiene poco más de 20 mil agremiados, profesionales que tendrán que acudir a las urnas para la elección de 11 comisionados el próximo 6 de agosto.

“El proceso ha empezado de una manera importante desde el 18 de junio con la convocatoria. Hubo intereses de parte de los agremiados, eso se manifestó porque se recibieron 11 expedientes de igual número de agrupaciones”, precisó.

A todas las organizaciones gremiales que presentaron sus planillas se les requirió información adicional para solventar algunas dudas del proceso de inscripción, en donde todas lograron superar las consultas quedando inscritas.

“El proceso concluyó el viernes 17 de julio. Ese mismo día ya algo tarde se les notificó en el mismo momento, fue una notificación masiva, cuidamos el principio de igualdad”, remarcó Sánchez.

Las planillas

Crecimiento Profesional de Auditores (CPA) Grupo Profesionales Unidos Nosotros Confianza Profesional Unidad Profesional (UP) G5/Creer y Ser el cambio (Creser) Liderazgo Profesional Unidad x la Transparencia Integridad y Desarrollo (ID) Dignidad Gremial (DG) Acción y Probidad Profesional

Piden transparencia

La tarea de la postuladora que está en proceso de integración será convocar a los aspirantes que buscan dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), hacer una lista con los mejores seis candidatos y enviarla al Legislativo.

La renovación de esta institución se da a meses de la futura convocatoria a elecciones generales del 2027, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) planea hacer el viernes 22 de enero.

La CGC además de cuidar el buen manejo de los fondos públicos, emite la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, que es indispensable para las futuras candidaturas electorales.

Fuentes apuntan que el rector de la USAC buscará impulsar candidaturas en la elección del CPA. (Foto Prensa Libre: SoyUsac)

Por ese peso que la CGC tiene en el evento electoral, algunos grupos ligados a estructuras oscuras buscarán incidir en el proceso de renovación, según los distintos observadores sociales que piden al CPA un proceso transparente.

“Hay que recordar que esta designación si bien solo un grupo de egresados tiene derecho al voto, el tema y el puesto que van a integrar es de interés nacional”, recordó Pablo Alejandro Solórzano, de Alianza por las Reformas.

Distintas fuentes atribuyen que uno de los actores que estaría buscando incidir en el cambio de contralor general de Cuentas es Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Mazariegos tiene señalamientos por posible fraude en la elección de rector; tiene cerca de 17 denuncias activas ante el Ministerio Público (MP); y no tiene finiquito por cargos formulados por la misma CGC.

“En ambientes donde hay oscuridad en la forma de tratar los temas, hace muy permeable que grupos con intereses políticos específicos puedan interceder de manera tranquila en las elecciones de segundo grado, que la gente de por sí, casi no conoce”, señaló Solórzano.

Recomiendan informar

Pablo Guerra, coordinador de Participación Ciudadana del Movimiento Cívico Nacional (MCN), dijo que en todos los procesos de elección de segundo grado han visto algunas debilidades en los colegios profesionales.

“Hay una débil gobernanza porque los colegios no aplican publicidad sobre sus procesos electorales, entonces, al tener mecanismos débiles de transparencia, debilita el proceso electoral, ahora específicamente de la Contraloría General de Cuentas”, dijo Guerra.

Él recomienda al CPA que toda la información sobre el proceso sea pública, informando no solo a los agremiados, sino a la población en general, quiénes son los profesionales que buscan ser comisionados para la postuladora a contralor.

“La falta de información oficial no debería ser un problema administrativo, es parte de un problema profundo de los colegios que no están a la altura del peso institucional que la ley les otorga”, indicó.

Al igual que Solórzano, consideró que no tener información clara puede favorecer a que grupos oscuros invadan la postuladora. “La falta de información podría favorecer alguna negociación cerrada, porque al no saber quién compite se abre la puerta a negociaciones entre sectores gremiales”.

Esta comisión de postulación será presidida por Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL); le acompañan los decanos de las facultades de ciencias económicas; y 13 representantes de egresados, dos del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) y los 11 del CPA pendientes de ser electos.

Garantiza transparencia

El presidente del Tribunal Electoral del CPA dijo que el proceso que han hecho de cara a la renovación de la CGC ha sido transparente, y que anteriormente no han publicado las listas de candidatos en elecciones de este tipo, pero que es algo que podrían considerar para mejorar el proceso.

“No se ha tenido nunca este procedimiento, no lo tenemos previsto, pero ya será que nos pongamos de acuerdo con quienes administran las plataformas y las podríamos hacer públicas”, dijo.

Sobre los cuestionamientos de las organizaciones acerca de la transparencia del CPA, el presidente defendió el trabajo realizado hasta la fecha, destacando que son una institución de puertas abiertas.

“Hemos tenido un proceso muy transparente, recibimos expedientes, fue de igual forma para todos, no hay ventaja competitiva para nadie. Todos los que van a participar que participen abiertamente si cumplen con los requisitos. De nuestro lado hay total transparencia, quizá son percepciones, pero como Tribunal Electora digo con certeza que hay total transparencia”, concluyó.

Los candidatos

Aunque en redes sociales al mediodía de este 20 de julio solo dos de las 11 planillas tenían enumerados a sus candidatos en las redes sociales, autoridades del Tribunal Electoral de CPA compartieron la totalidad de los 121 candidatos a comisionados para la postuladora a jefe de la CGC.

Planilla 1 CPA

Henry Daniel Mencos Cucul Luis Fernando Cal Yoc Manfredo Anibal Monterroso Villatoro Mario Trujillo Morales José Luis Navarro Fuentes César Evilio Rodríguez Recinos Olga Josabeth Mendoza Rojas Reyes Reginaldo Xec Barrios Brenda Gabriela Coyoy Quemé Rudy Mauricio Bámaca Laparra Johanna Eileen Ordoñez Yoc

Planilla 2 Grupo de Profesionales Unidos

Reyna Elizabeth Mérida Galicia César Moises Sarat Ramírez Arnulfo Delgado Quiñónez Elizabeth Margarita Navarro Ordoñez Aldina Vanessa Corado León Israel de Jesús Soto González César Yovani Vicente González Oduber Ottoniel Godínez Fuentes José Francisco Curruchiche Alan Jossué Muñoz Velásquez Edelmar Baudilio Herrera Pelén

Planilla 3 Nosotros

Carlos Enrique Canto Mejía Ingrid Jeanneth Chavarría Estrada Gerber Mauricio Díaz Santiago Esaú Christian Joel García Molina Lorena Anaite Valdez de León María De Los Angeles Milian Hernández Nehemias Arroyo Gallardo Ligia Nineth López Elvira Jessica Paola León Lossi Joaquín Waldemar Ajxup Abac Pablo Ramón Ajtun Pérez

Planilla 4 Confianza Profesional

Abigail de Jesús Roblero Gómez Yojana Marisol Soto de León Thelma Leticia Godínez Ruiz Víctor José Rios Sanchez Sergio Román Aguilar de León Mauricio Quixtán Juárez Alan Mitchel Osorio Rosales Jhonatan Emilio Echeverría González Nicola Iván Tuquer Ambrocio Francisco Javier Conóz Morales Carlos Obed Castillo Gómez

Planilla 5 UP

Nora Isabel Gómez Rompich Elías David Monterroso Mejía Vielman Estuardo López González Melvin José Efraín Salguero Morales Erick Waldemar Villeda Padilla Gonzalo Ezequiel Rodríguez Tercero Walter Rafael Tejeda Calderón Breshner Joaquín Lemus Godínez Edgar René Girón Aguirre Neftaly Prado García Mynor Geovany Polanco Maldonado

Planilla 6 G5/Creser

Keila Yamileth Turnil Barrios Yaneli Elizabeth López Miranda Karmen Lycasta Hernández Barrientos Sergio René Estrada Cáceres Mefiboset Isaí Escobar de León Alberto Emmanuel Soto de León Julio César Hernández Rodríguez Mirna Lizet Cortez Tay Ángel Rafael Ixchop Estrada María Estela Saquic Cux Pabló César Morales Juárez

Planilla 7 Liderazgo Profesional

Byron Alexander Cóbar García Sergio Rubén Miguel Gálvez Eliseo Ottoniel Miranda García Libny Amed Bautista Miranda Verónica Yesenia Gil Ortiz Luis Gildaberto Arana Zapón José Albino López y López Luis Fernando Ordón Avila Domingo Tavico Medrano Kelvin Alberto Guzmán Marroquín Dublas Josué Pérez Paredes

Planilla 8 Unidad x la Transparencia

Julio Roberto Díaz Sontay Claudia Inés López González Milton Santiago Camposeco Méndez Hepsser Edmundo López López Oscar Arnoldo De León García Edgar Arturo Segura Ramírez William Alexander Hernández Díaz Paolo Salvatore Molina Morales Gerson Barak Girón Gómez Hamblim José Ediberto Yután Charuc Verónica María Gómez Quiroa

Planilla 9 ID

Víctor Arturo Álvarez Aguilar Milvia Lisseth Galicia Garrido Alejandra Victoria Martínez Jiménez Luis Enrique Vasquez Pichilla Miriam Elizabeth Del Rosario Chuvac Macario Helen Magaly López David Cahuex Chum Karina Yaneth Orozco González Lucia Antonieta Ordoñez Pérez Juan Wilfredo Pú Tzul Irvin Samuel Sandoval Fernández

Planilla 10 DG

Harry Erick Waight Zetina Bárbara Sucel Gómez Hernández Mario Augusto Colindres Marroquin Raúl Alexander Saquic Chuc Iván Adolfo Godínez Orozco Mauricio Milian Córdova Gladis Paola Hernández Ramos Néstor Eliú Aguilar Pérez Félix Joel Batzin Bac Rodrigo Ismael Ríos Méndez Leibi Esmeralda Pineda Ovando

Planilla 11Acción y Probidad Profesional