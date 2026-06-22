Se activan grupos gremiales por elección de comisionados para postuladora de contralor

El llamado para integrar la Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas activó a las organizaciones gremiales que comienzan a buscar simpatizantes y apoyos para la elección de sus representantes.

El Congreso emitió, el pasado 2 de junio, el acuerdo para convocar a la postuladora que se integra por los decanos de las facultades de ciencias económicas; un rector que la preside; y 13 representantes de los colegios de contadores públicos, auditores y economistas.

El Foro de Rectores tiene previsto elegir al presidente de la comisión el próximo 15 de julio, a partir de la convocatoria del presidente del Congreso, Luis Contreras.

Mientras que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), y el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) ya convocaron a sus agremiados para las elecciones de sus 13 representantes.

El CPA que tendrá 11 comisionados recibirá las planillas de candidatos este martes 23 de junio. Por aparte, el CCEE nombra dos comisionados y recibirá planillas de candidatos a partir del 7 de julio.

Las votaciones del CPA están previstas para el 6 de agosto mientras que las del CCEE serán el 17 de julio, lo que permite a las organizaciones gremiales tener algunas semanas de campaña.

Antes de la recepción de planillas la organización fiscalizadora Movimiento Projusticia, advierte que algunas organizaciones gremiales se encuentran activas.

Empieza a calentar el ambiente para las alegres votaciones en el gremio de los CPA. Deben elegir 13 representantes que participarán en la nominación de candidatos a contralor general de cuentas 2026-2030.

Walter Mazariegos y Bode no han logrado acuerdoshttps://t.co/qAnbN1Etqw pic.twitter.com/xvadWisqTj — ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) June 19, 2026

Por medio de su red social X la organización alertó de tres organizaciones que ya desarrollan eventos, que podrían aprovecharse para presentar posibles candidatos a comisionados, como suele ocurrir en este tipo de elecciones o bien para ganar simpatías.

Se trata de Crecimiento de Profesionales y Auditores, que convocó para una celebración con motivo del día del padre; Grupo de Profesionales Unidos ya se activó en redes sociales; y Confianza Profesional ha promovido cursos que garantizan un diploma de participación.

Presidencia clave

La postuladora que busca renovar al Contralor General de Cuentas genera expectativas según grupos de observación, debido al papel que juega la Contraloría General de Cuentas (CGC) en las elecciones generales.

La presidencia de la postuladora será definida el próximo 15 de julio, lo que será determinante para la posible apertura y acceso a las sesiones de trabajo, ya que el presidente suele ser quien ofrece las instalaciones de la universidad que dirige como sede de la postuladora.

La Comisión de Postulación para elección de CGC del 2022 durante una de las votaciones. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avíla).

En el proceso del 2022 la presidencia estuvo a cargo del rector Roberto Moreno, de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), casa de estudios que permitió la presencia y permanencia de medios de comunicación y observadores en cada una de las sesiones de trabajo.

Ahora la presidencia se encuentra en juego por no existir un candidato definido, pero fuentes cercanas a las universidades identifican que Walter Mazariegos, rector de la USAC tiene interés en el cargo.

Grupos estudiantiles y sociales señalan a Mazariegos por acceder a la rectoría bajo prácticas fraudulentas, este año presidió la postuladora que seleccionó candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Walter Mazariegos de la USAC se encuentra interesado en presidir la comisión, según distintas fuentes. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Durante su desempeño, Mazariegos evadió los cuestionamientos públicos pues delegó la vocería en otras personas, contrario a otras postuladoras en las que la responsabilidad recae en el presidente.

Algunos grupos de observación consideran que, pese a la aparente publicidad, no hubo discusiones de manera pública y las sesiones parecían ser tramites para acuerdos previamente establecidos.

Peso electoral

El próximo año, Guatemala celebra un proceso de elecciones generales, para definir el nuevo binomio presidencial; la nueva legislatura del Congreso; Parlamento Centroamericano (Parlacen); y alcaldías.

Cada una de esas candidaturas que debe ser evaluada por el Registro de Ciudadanos del TSE, debe incluir entre sus requisitos la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o popularmente conocida como finiquito.

Estos documentos son extendidos por la CGC, por lo que se arrecía la competencia por tener incidencia en la postuladora que va a nominar a los candidatos a Contralor.

En las elecciones generales del 2023 los observadores electorales criticaron la manera en que algunas candidaturas fueron rechazadas, entre algunas de las causas, no tener finiquito.

Para la postuladora que esta a semanas de comenzar se tendrá por primera vez la participación de Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo Bermejo, está ultima vinculada con el rector de la Usac.

La comisión de postulación deberá elaborar una nómina de seis candidatos a dirigir la CGC, pero la decisión final recae en el pleno del Congreso por ser un nombramiento que le corresponde a los diputados.