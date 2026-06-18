Colegios profesionales convocan a elecciones para integrar la Comisión de Postulación del Contralor

Las juntas directivas de los colegios profesionales que, por disposición legal, integran la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas convocaron a la elección de sus representantes. La elección atrae atención público debido a que la entidad desempeñará un rol clave en la emisión del finiquito para las candidaturas frente a las Elecciones Generales del 2027.

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas realizará la elección el 17 de julio, de 8.00 a 18.00 horas. Según la convocatoria publicada en el diario oficial, se habilitarán centros de votación en todas las cabeceras departamentales donde ejerzan, como mínimo, 20 profesionales. De momento, se anunciaron ocho puntos para emitir el voto.

Por aparte, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores debe elegir a 11 integrantes para la postuladora. El evento se realizará el 6 de agosto del 2026, de 8.00 a 18.00 horas. El colegio instalará un centro de votación en cada departamento.

La Comisión de Postulación, que seleccionará a seis candidatos para ocupar la jefatura de la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030, se integra por dos cuerpos: los representantes gremiales y los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, bajo la presidencia de uno de los rectores elegidos en asamblea del Foro de Rectores de todo el país.

La elección del presidente ha causado interés en la opinión pública debido a la promoción de Walter Mazariegos para ejercer esa función.

El Congreso llamó, el pasado 2 de junio, a la integración de la postuladora.