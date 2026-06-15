Misión Especial de la OEA insta a que la elección del contralor general de Cuentas se realice con transparencia y legalidad

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala informó este lunes 15 de junio que toma nota del inicio del proceso de elección del contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.

Resaltó que observa que la Contraloría General de Cuentas (CGC) cumple una función esencial para la rendición de cuentas, la transparencia y el control del uso de los recursos públicos.

En ese sentido, conforme al marco constitucional guatemalteco, la CGC tiene funciones fiscalizadoras sobre ingresos, egresos y todo interés hacendario de los organismos del Estado, las municipalidades, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de las personas o entidades que reciban fondos públicos, añadió.

La Misión también toma nota de la información pública según la cual el Congreso activó formalmente el pasado 2 de junio la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación, con el propósito de elegir al nuevo contralor.

Remarcó la importancia de que el proceso se desarrolle dentro de los plazos constitucionales y legales, para evitar retrasos que puedan comprimir indebidamente las etapas de evaluación, revisión de antecedentes, recepción de objeciones ciudadanas, entrevistas y deliberación.

Resaltó que la elección de la máxima autoridad de la Contraloría tiene relevancia directa para la calidad democrática, la transparencia, la confianza ciudadana y la integridad del servicio público.

“El contralor general de Cuentas dirige la institución, ejerce jurisdicción sobre sus dependencias, nombra y remueve funcionarios, aprueba políticas y normas de control gubernamental, oficializa informes de auditoría e impone sanciones dentro del ámbito de sus competencias. Además, entre sus atribuciones se encuentra otorgar los finiquitos que establecen otras leyes, materia que adquiere especial sensibilidad en contextos preelectorales”, subrayó la Misión.

Añadió que la confianza ciudadana en este proceso depende en gran medida de la legitimidad, independencia y credibilidad de quienes integrarán la Comisión de Postulación.

Explicó que, conforme al artículo 233 de la Constitución, dicha Comisión es presidida por un representante de los rectores de las universidades del país.

“La Misión toma nota de que la titularidad de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúa siendo objeto de cuestionamientos derivados del proceso de elección rectoral. En ese contexto, observa que la representación correspondiente al conjunto de los rectores en la Comisión de Postulación responde a una representación colectiva del sistema universitario y no a una casa de estudios en particular”, afirmó.

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Indicó que, sin perjuicio de las decisiones que corresponda adoptar a las autoridades competentes, considera que, en procesos de alta relevancia institucional, resulta especialmente importante preservar las condiciones que contribuyan a fortalecer la confianza pública y la percepción de legitimidad de los órganos responsables de la selección. Por ello, esa consideración adquiere mayor relevancia cuando se trata de procesos orientados a fortalecer la independencia y credibilidad de instituciones fundamentales para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública.

En esa misma línea, la Misión observa que el diseño constitucional de la Comisión de Postulación supone la participación de los decanos de las facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país, fórmula que descansa en la premisa de que cada institución participante constituye una universidad en funcionamiento real, con actividad académica verificable, cuerpo docente y estudiantil e infraestructura propia.

En ese sentido, la Misión estima oportuno que se reflexione, con la debida transparencia, sobre la procedencia de la participación de instituciones de creación reciente respecto de las cuales no se cuente con elementos públicos que acrediten instalaciones conocidas, una población estudiantil efectiva o una trayectoria académica comprobable en la referida carrera.

“La incorporación de entidades que no satisfagan de manera verificable estos presupuestos podría desnaturalizar la representatividad de la Comisión, alterar artificialmente su composición y debilitar la legitimidad del proceso de selección. La Misión llama a que la verificación de la idoneidad de las instituciones llamadas a integrarla se realice conforme a los criterios constitucionales y legales aplicables, con apego a la objetividad, la transparencia y el interés público”, solicitó.

Anunció que continuará dando seguimiento al proceso de elección del contralor y mantendrá comunicación con autoridades del Estado, colegios profesionales, universidades, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación y otros actores relevantes.

“La elección de una autoridad independiente, técnicamente competente y comprometida con la rendición de cuentas será un paso importante para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala”, resaltó.

Recordó que este proceso de elección de contralor forma parte de las elecciones de segundo grado a las que la Misión da seguimiento en el marco de su mandato, junto con las designaciones ya realizadas de fiscal general y jefe del Ministerio Público, magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.

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