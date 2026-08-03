Estudiantes denuncian que la Usac les pide firmar una exención de responsabilidad por sus expedientes

Las denuncias por los problemas en los registros académicos no se limitan al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Estudiantes de centros universitarios regionales aseguran que también enfrentan dificultades para reconstruir sus expedientes y cuestionan el procedimiento implementado por la institución.

Hidekel Shutuc, estudiante de Ingeniería Agronómica del Centro Universitario de Noroccidente (CUNOROC), afirmó que la explicación de la universidad sobre la pérdida de expedientes durante la toma de instalaciones en el 2022 y el 2023 no guarda relación con su caso.

"No tiene sentido lo que dice la Universidad de San Carlos de Guatemala: que nuestros expedientes se perdieron por la toma del 2022 y el 2023, puesto que yo me gradué en el 2025 de una carrera técnica y tengo un título firmado por las autoridades universitarias", manifestó.

El estudiante relató que este lunes 3 de agosto acudieron a entregar la documentación requerida para reconstruir sus expedientes, pero denunciaron retrasos y cambios en las instrucciones del Departamento de Registro y Estadística.

Según explicó, inicialmente permanecieron alrededor de una hora en espera de atención y, posteriormente, fueron enviados a otra oficina, donde se les informó que cada caso debía tratarse de forma individual con un funcionario universitario.

Shutuc aseguró que acudieron acompañados por abogados, pero indicó que las autoridades universitarias únicamente permitieron el ingreso de uno de ellos, mientras que a otra abogada le restringieron el acceso.

Además, señaló que algunos estudiantes que ya iniciaron el procedimiento de reposición recibieron observaciones sobre los documentos que presentaron y no pudieron completar el trámite.

"Tenemos pruebas de que somos estudiantes regulares. Algunos incluso tenemos dos carreras o ya nos graduamos de una de ellas. Entre más denunciamos, pareciera que más complicado hacen el proceso", afirmó.

Denuncian presiones para firmar documentos

Por su parte, Francisco Ramírez, también estudiante de un centro universitario regional, denunció junto con Shutuc que, durante el proceso, algunos estudiantes habrían recibido solicitudes para firmar documentos que, según su interpretación, implicarían renunciar a futuras acciones relacionadas con la vulneración de sus derechos derivada de la desaparición de sus expedientes académicos.

Los estudiantes solicitaron que el procedimiento se desarrolle con acompañamiento legal y en condiciones que garanticen transparencia, mientras continúan a la espera de una solución definitiva para sus registros académicos.

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