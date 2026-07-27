Persisten dudas entre estudiantes por registros académicos pese al pronunciamiento de la Usac

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) aseguró que ya resolvió las solicitudes presentadas por estudiantes afectados por problemas en sus registros académicos; sin embargo, los universitarios sostienen que la respuesta institucional no restaura su información, sino que los obliga a presentar nuevamente documentación para reconstruir sus expedientes.

Mientras la Universidad afirma que el procedimiento forma parte de una revisión administrativa iniciada en 2023 para fortalecer el respaldo de los registros académicos, los estudiantes aseguran que persiste la incertidumbre sobre la situación de sus matrículas y cuestionan que se les traslade la responsabilidad de recuperar información que, afirman, la institución tendría que resguardar en algún formato.

"En realidad no han restaurado nada de nuestros registros", afirmó Andrés Luna, estudiante de Ingeniería y uno de los afectados por la desaparición de información académica denunciada hace aproximadamente dos semanas.

Según relató, personal del Departamento de Registro y Estadística le indicó que debía acudir al Archivo de Registro para conocer qué documentos debía presentar y así completar su expediente.

"Debo llevar mis resultados de pruebas básicas y específicas, tarjeta de orientación vocacional, pese a que mi proceso fue completamente virtual. Yo ingresé a la Universidad en el 2020 y no me entregaron una tarjeta física, por ejemplo. También me han solicitado mis documentos de preinscripción y hasta una fotografía de ambos lados del título de diversificado", explicó.

Para Luna, el procedimiento no representa una solución al problema.

"Entonces, eso de que ya me resolvieron no es real. Prácticamente me están diciendo que conforme mi expediente desde cero para que ellos lo vuelvan a tener en su base de datos. En este momento no lo veo creíble, considerando que desde el 2022 transcurrieron cuatro años sin que se reportara o se nos hiciera de conocimiento sobre el supuesto daño a los registros", señaló.

Además, considera que la Universidad está trasladando a los propios estudiantes la carga de reconstruir expedientes que debieron permanecer bajo resguardo institucional.

"Lo que ocurre es que, en lugar de facilitar la restitución de mi expediente, me están trasladando a mí la responsabilidad de reconstruirlo. Me obligan a realizar por mi cuenta todos los trámites administrativos para demostrar información que la propia Universidad debería resguardar y garantizar", explicó.

Aunque logró asignarse los cursos del segundo semestre de 2026 porque su facultad administra un registro independiente, indicó que otros estudiantes sí enfrentaron dificultades para completar su inscripción dentro del plazo establecido.

Recuperan acceso, pero deben presentar un nuevo expediente

Otro estudiante afectado aseguró que, tras las denuncias públicas, la Usac volvió a validar su constancia de inscripción y le restituyó el acceso al portal del Departamento de Registro y Estadística. No obstante, ahora debe presentar un nuevo expediente en un plazo de diez días.

"Tras estas denuncias la Usac dio un revés y ahora se valida mi constancia de inscripción y me devolvieron el acceso a la página de Registro y Estadística; sin embargo, me exigen presentar un nuevo expediente en un plazo de 10 días, alegando que mis documentos físicos se perdieron durante las tomas del 2022 y del 2023. Este argumento es inválido, pues en ese período aún cursaba básicos, y en el 2023 apenas ingresaba a diversificado", afirmó.

El estudiante, quien mantiene un proceso ante la Fiscalía de Delitos Administrativos por un incidente relacionado con personal de seguridad contratado por la Usac, aseguró que desde entonces ha sido objeto de intimidaciones, fotografías y seguimientos.

Los estudiantes afectados indicaron que continuarán con las acciones legales para establecer qué ocurrió con sus registros académicos y quiénes son los responsables de la situación.

Usac sostiene que no eliminó registros

En un video difundido recientemente, la Usac —que no mantiene un canal directo de comunicación con reporteros de medios— informó que desde 2023 el Departamento de Registro y Estadística desarrolla un proceso de revisión y fortalecimiento de expedientes académicos, luego de la pérdida de aproximadamente 30 años de archivos históricos.

La Universidad aseguró que este procedimiento no implica la eliminación, modificación, cancelación o pérdida de registros académicos y sostuvo que los historiales, cursos aprobados, calificaciones e inscripciones mantienen plena validez dentro de los sistemas institucionales. Además, afirmó que todas las solicitudes presentadas por los estudiantes ya fueron atendidas.

La PDH mantiene su investigación

Pese al pronunciamiento de la Universidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó a Prensa Libre que la Usac aún no ha remitido el informe circunstanciado solicitado sobre las denuncias relacionadas con los registros académicos.

La institución indicó que el plazo otorgado a la Universidad permanece vigente y vence la próxima semana. Añadió que continuará con su investigación de manera independiente para determinar qué ocurrió con los registros académicos y si existió alguna vulneración de derechos. Las próximas diligencias dependerán de la información que recabe durante el seguimiento del caso.

Diputados piden auditoría

En paralelo, diputados oficialistas solicitaron la semana pasada a la Contraloría General de Cuentas (CGC) practicar una auditoría especial en la Usac para verificar la integridad de los registros académicos e informáticos de la Universidad.

Entre las peticiones figura revisar, en el caso de estudiantes de reingreso, los registros históricos necesarios para reconstruir su trayectoria académica y verificar la integridad de sus expedientes.

Los legisladores también señalaron que, para el ciclo académico 2026, la Usac implementó una modalidad de inscripción gratuita, por lo que la condición de estudiante inscrito no depende necesariamente de una boleta individual de pago, sino de los registros administrativos, académicos e informáticos generados y resguardados por la propia institución.

Diputados oficialistas piden a la @Contraloria_gt una auditoría por los supuestos errores en registros que impiden la inscripción de estudiantes de la USAC al nuevo semestre, inconvenientes reportados por aquellos que cuestionan la continuidad de Walter Mazariegos como rector. pic.twitter.com/magtAg8ssg — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) July 23, 2026

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