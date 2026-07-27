Decisión Libre 2027: Políticos intensifican su presencia en las redes sociales

Una escucha social, contenido y su análisis, desarrollado a través de la herramienta Goo, por petición de Prensa Libre, permite identificar quiénes son los funcionarios y personajes políticos que publican más contenido en las redes sociales.

De esta cuenta, el estudio que monitoreó las actividades entre enero y junio del 2026 en Facebook, Instagram, X y Tik Tok detectó 10 mil 77 publicaciones efectuadas por 30 actores políticos; la mayoría, expresidenciables en las elecciones generales del 2023.

Veinte políticos han generado más presencia digital; el resto tiene una producción de contenido en sus perfiles oficiales muy baja que no consigue incidir en las gráficas del estudio.

Otro hallazgo de la escucha social es en qué momentos puntuales del año los políticos han generado más contenido, lo que podría obedecer a una estrategia, incluso incidir en la conversación que se ha creado.

Por aparte, la muestra que se presenta también deja ver a grandes ausentes, por ahora, en la actividad digital a través de sus redes oficiales. Es el caso puntual de Sandra Torres, dirigente del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y tres veces presidenciable. Torres no destaca en la gráfica de actividad digital porque sus publicaciones son muy pocas; por ejemplo, hubo meses en que no hubo ni 10 publicaciones.

El mismo caso plantean las cuentas oficiales de Zury Ríos, que también compitió por la presidencia en una ocasión y lo ha intentado dos veces más, sin conseguir ser inscrita.

Ríos todavía mantiene una presencia incipiente en las redes sociales, a través de su perfil personal, por lo que no consigue ni el 1% de la actividad detectada durante la muestra y análisis efectuados con la herramienta Goo.

El resto de políticos que no generan volúmen de conversación, pero fueron analizados, son Abelardo Pinto, Anabella Giracca, Óscar Rodolfo Castañeda, Manuel Villacorta, Thelma Cabrera, Shirley Rivera, Javier Gramajo y Roberto González

Políticos digitales

En total, durante el primer semestre del año, 10 mil 77 publicaciones acumulan, a través de sus perfiles oficiales, los 30 políticos incluidos en el estudio y análisis con dicha herramienta. En promedio, estos personajes públicos generan mil 680 publicaciones por mes.

Entre estos personajes se cuentan alcaldes, diputados y excandidatos presidenciales, pero tres son los actores políticos que destacan y reúnen el 40% del total de las publicaciones en las redes analizadas.

En primer lugar se encuentra Neto Bran, alcalde de Mixco, con un 16.9% de actividad detectada en las redes sociales. Este es el tercer mandato de Bran como jefe edil, y ha retenido el cargo con tres organizaciones políticas distintas.

En el 2015 fue impulsado por el desaparecido Movimiento Reformador; en el 2019, por el Partido Todos; y en el 2023, por el Partido Popular Guatemalteco, también cancelado.

Ahora, el alcalde de Mixco se perfila como potencial candidato presidencial por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), según sus propias declaraciones y de dirigentes de dicha agrupación política.

En segundo lugar en generación de actividad en redes sociales entre enero y junio de este año está Samuel Pérez, diputado al Congreso, con un 11.9% de actividad digital. Pérez llegó a ese organismo en la pasada legislatura por el ahora cancelado Movimiento Semilla.

Fue reelecto para un nuevo período y es uno de los líderes más representativos del partido, sin embargo, diferencias internas lo hicieron marcar distancia del presidente Bernardo Arévalo y de otros diputados oficialistas.

Actualmente, Pérez impulsa la creación de su propio partido político, Raíces, acuerpado por un grupo mayoritario de disidentes del cancelado Movimiento Semilla.

En tercer lugar aparece Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), con un 11.8% de actividad digital registrada en el primer semestre del 2026.

Siero ha logrado posicionarse en las bases del Partido Unionista, en el que actualmente ocupa el cargo de secretario general y es uno de los rostros más representativos de la fuerza política en esa agrupación.

Otro factor en la gestión de Siero fue consolidar apoyo de los alcaldes para una reelección en la Anam, la cual fue cuestionada por opositores políticos, pero fue respaldada con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Se posicionan

Los dos alcaldes y el diputado mencionados no son los únicos que decidieron hacerse más visibles en las redes sociales. Otros 17 políticos han logrado posiciones acumulando publicaciones que van del 1.8 al 8.2% del total del análisis.

Entre ellos aparece Roberto Arzú, candidato presidencial en el 2019, impulsado por una coalición de los ahora cancelados Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos.

En esa ocasión, Arzú llegó al quinto lugar, superado por Thelma Cabrera, candidata presidencial del desaparecido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

En el 2023 intentó correr nuevamente por la presidencia con el partido Podemos, también cancelado, pero su inscripción no fue aceptada por haber incurrido en campaña anticipada, según el TSE y resoluciones de las cortes nacionales.

En los primeros seis meses del 2026 los políticos han aumentado su presencia en redes sociales. Fotografía: EFE/ Ballesteros.

Ricardo Quiñónez, alcalde de la capital, tiene un 5.3% de las publicaciones digitales, seguido de Julio Héctor Estrada, diputado que ha destacado como presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, con un 5.10% de las más de 10 mil publicaciones efectuadas.

Los excandidatos presidenciales Hugo Peña, Edmond Mulet, Giulio Talamonti, Rudy Guzmán, Manuel Conde, Armando Castillo e Isaac Farchi comprenden publicaciones que abarcan de un 6 a un 2.10% de la actividad en redes sociales.

De ellos, Mulet es el candidato con más experiencia acumulada, luego de haber perdido las elecciones presidenciales del 2019 y las del 2023, aunque logró posicionar a diputados al Congreso.

En el 2019 fue el rostro del partido Humanista y en el 2023, de Cabal. Para el 2027 respalda al comité X Guate, que se encuentra en tramites para convertirse en nuevo partido político.

El empresario Carlos Pineda también figura en la medición, pero no está incluido en la lista de excandidatos presidenciales porque no fue inscrito por el Registro de Ciudadanos.

Pineda buscó ser presidenciable de Prosperidad Ciudadana, agrupación que, en el 2019, impulsó a Edwin Escobar y a Blanca Alfaro, solo meses antes que esta fuera nombrada magistrada titular del TSE.

Prosperidad Ciudadana recibió una resolución judicial que anuló sus asambleas, lo que votó todas sus candidaturas. Pese a que no compitió, el equipo de abogados del partido logró salvarlo y permanece activo.

Meses más activos

Los políticos han incrementado su visibilidad en las redes sociales durante el primer semestre del año preelectoral, pero tres meses destacan con más publicaciones.

En marzo, cuando el país debatía por la renovación institucional del TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), se documentaron mil 724 publicaciones de políticos en redes sociales.

Durante mayo, cuando María Consuelo Porras dejó el MP, después de ocho años en el cargo de fiscal general, el volumen de políticos que opinaba en plataformas digitales fue de mil 727.

Para junio, el último mes de la muestra y que coincide con un año calendario para las elecciones generales del 2027, el número de actividad digital era de mil 756 publicaciones.

Redes serán cruciales

La visibilidad de los políticos en las redes sociales no es nueva, según Gustavo Berganza, sociólogo y director de la organización de análisis Doses, que identifica esta estrategia por el padrón de conducta de los guatemaltecos.

“Desde 2019 hay una presencia sostenida mucho más alta de personas que indican que su principal fuente de información son las redes sociales. Esto, sin descartar a los medios de comunicación, que usan redes sociales para informar”, explicó.

Según Berganza, las redes sociales serán de los principales protagonistas para las próximas elecciones, debido a que ya demostraron ser una herramienta sólida para captar votantes.

“En las elecciones del 2023 se dio un fenómeno interesantísimo, fue la presencia de un candidato que no tenía mayor acceso a medios convencionales de información, fue Bernardo Arévalo. Él usó las redes sociales, principalmente Tik Tok y X”, señaló.

Berganza señala que la victoria de Arévalo no se logró solo por las redes sociales, pero existe una correlación que, asegura, es imposible dejar de lado, al recordar también el caso de Carlos Pineda.

“—Pineda— Era un personaje que surgió gracias a la promoción de redes sociales y no por medios tradicionales. Esto muestra que hay un gran peso en las redes como vehículo de promoción electoral”, dijo.

Para las elecciones del 2027, las redes sociales “serán cruciales. Y hay otra ventaja, que es la inteligencia artificial (IA), que puede elaborar spots publicitarios. Entonces, un gran predominante de campaña serán los mensajes elaborados con IA”, indica Berganza.

El sociólogo recomienda a los usuarios de redes sociales ser cuidadosos con la información, pues podrían surgir campañas de desprestigio y noticias falsas, para tratar de dañar la credibilidad de alguna persona o agrupación.

Recomienda cruzar la información con medios tradicionales de prestigio y dar el beneficio de la duda únicamente a cuentas con trayectoria, que han demostrado con el pasar del tiempo un manejo ético de la información.