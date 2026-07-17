Asambleas de proclamación de candidatos expondrán el reciclaje político para las elecciones del próximo año

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará el 22 de enero la convocatoria a elecciones generales 2027, pero desde este mes los partidos políticos se activan, de manera oficial, para la próxima contienda política.

El artículo 49 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, relativo a la preparación del evento electoral, establece que los partidos pueden celebrar las asambleas de proclamación de candidatos hasta seis meses previo a la convocatoria a elecciones.

Esto hará que desde la próxima semana las distintas agrupaciones políticas puedan comenzar a presentar a sus cuadros, aquellos ciudadanos con los que buscarán alcanzar puestos de elección popular y representación en órganos de Estado.

Datos de Organizaciones Políticas, del Registro de Ciudadanos, del TSE, hasta el pasado 1 de julio contabilizaba a 25 partidos políticos; mientras que cuatro comités proformación están a trámites de ascender a partido político, lo que podría ampliar las opciones electorales del próximo año.

Para las asambleas, que algunos analistas identifican como simples trámites, al no identificar procesos democráticos dentro de los partidos para la asignación de candidaturas, es probable ver rostros conocidos en la política.

En estas asambleas acude personal del TSE para evaluar que cada uno de los partidos políticos cumpla con los procedimientos, de lo contrario, la asamblea podría no tener validez y complicaría el camino para la agrupación política.

Pocas exceptivas

Para analistas, es poco probable ver nuevas ofertas políticas que transmiten un posible cambio, ya que lo que han observado en distintas plataformas digitales es el movimiento de políticos entre los partidos vigentes.

“Habrá muchas asambleas donde vamos a ver un enorme reciclaje de personajes, para mí lo peligroso es que vamos a ver renacer a un montón de personajes políticos que no salieron en el 2019 y en el 2023”, destacó Renzo Rosal, analista político independiente.

Entre esos posibles rostros menciona a Alfonso Portillo, Fernando García Gudiel, Salvador Gándara, Jaime Regalado, Estuardo Vargas, Aleksander Castillo, entre otros.

“También habrá un montón de nombres y apellidos que no sabemos quiénes son, que mostraran una regeneración de la clase política, personajes o muy oscuros o bastantes grises de los que no sabremos mucho”, contrasta el analista.

Por su parte Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explicó que las próximas asambleas de proclamación serán hechas simplemente para cumplir con los trámites de ley.

“Esto es un requisito que demanda el TSE, no veremos discusiones de asambleas como el concepto lo plantea, esto es inexistente en el país, hay partidos viejos, pero solo entran a funcionar en el momento electoral, no son proyectos serios que visualicen a administrar el Estado, responden a intereses de sus lideres”, dijo.

Incluso para él, la manera en que los partidos políticos han pasado en los últimos años, lejos de evolucionar han retrocedido algunos pasos, siendo pocos aquellos que logran destacar por buenas acciones o conductas.

“Yo no espero cosas diferentes, lamentablemente, la calidad de la clase política viene en declive. De repente surgen dos o tres personas que sacan el pecho en el trabajo legislativo”, señaló.

También Edie Cux, de Acción Ciudadana, identifica que puede haber, desde ya, opacidad en el gasto de financiamiento que se da para estas asambleas. “El tema del financiamiento es algo que suele ser evadido por los partidos, el financiamiento en especie, ya en las asambleas no se sabe que tan buen control pueda tener el TSE, acá se difumina mucho el monitoreo”, expresó.

Para Cux en las asambleas de proclamación tendremos rostros conocidos como una Sandra Torres liderando a la UNE; también el retorno de un Edmond Mulet que ha desfilado en los últimos dos eventos electorales con partidos diferentes, y ahora se encamina con un tercero; mientras que la facción más popular del oficialismo buscará su continuidad con una nueva organización.

Las asambleas de proclamación de candidatos, respetando los seis meses exactos del reglamento electoral, podrían comenzar a celebrarse desde el próximo 22 de julio, cuando el calendario marque apenas una espera de medio año para el próximo llamado a elecciones.