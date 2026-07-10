Expertos advierten alcances de la Inteligencia Artificial en la campaña política de cara a las Elecciones Generales del 2027

El evento electoral del 2027 como protagonista a la Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que debería ser fiscalizada, según expertos en política y en informática.

Está tecnología, además de ayudar a procesar datos con mayor velocidad y mejorar procesos de información, también está siendo utilizada para construir campañas de desprestigio y desinformación, según el análisis de los consultados.

Según datos de ESET Latinoamérica, una empresa dedicada a la seguridad digital, se ha identificado que desde el 2022 a la fecha ha incrementado en un cuatro mil por ciento las campañas de desinformación generadas con alguna herramienta de inteligencia artificial.

Este tipo de practicas, a decir de Alejandro Quinteros, analista político independiente, se verá reflejado en la próxima contienda electoral, en donde las redes sociales ya son un actor protagónico de las votaciones.

“La IA va a jugar un papel preponderante en muchos aspectos, tanto positivos como negativos. En lo positivo puede generar mayores análisis de información para quienes toman decisiones, desde los mismos partidos políticos, como organizaciones de la sociedad civil”, expone Quinteros.

El politólogo pone como ejemplo que la organización Congreso Eficiente, ya utiliza herramientas de IA para analizar iniciativas de ley que son presentadas en el Congreso, con el fin de profundizar en los contenidos y generar conclusiones.

En las votaciones generales del 2023, participaron 22 binomios presidenciales. Fotografía: EFE/ Edwin Bercián.

Pero no todos los análisis y productos que se generan con IA tienen un objetivo académico o informativo, advirtió Quinteros; el profesional destacó que existen algunos usos pocos éticos y que van a invadir el espacio político.

“Hay una contraparte negativa; por ejemplo, el mal uso de la información para desinformar, para atacar la dignidad de terceros y poner información falsa sobre la mesa, sobre todo porque es difícil que un usuario tradicional identifique si algo es verdadero o falso”, señaló.

Vigilancia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el órgano encargado de regular todo el proceso político electoral, en la pasada sesión con representantes de partidos políticos informó que busca crear un observatorio, con el apoyo de las universidades, para poder detectar desinformación electoral durante la contienda del próximo año.

También informaron los magistrados que cuentan con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, que, junto a la Inspección General, tienen entre sus tareas vigilar la dinámica política en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Pero además del esfuerzo institucional, apunta Quinteros, ahora lo sectores de la sociedad civil que también vigilan los eventos electorales deberán mejorar sus filtros para evitar tomar como reales los mensajes falsos y los generados con IA.

“A los ciudadanos nos toca ser más cuidadosos, es parte de la evolución normal del ser humano, quien se ha tenido que adaptar a distintas épocas”, refirió el experto, que aseguró que el reto del TSE en el 2027 será mayor.

Según la conclusión de Quinteros, por ahora los partidos políticos no han demostrado un uso tan intenso de la IA, pero puede ser un patrón que cambie cuando comience la campaña electoral del 2027.

Recomendaciones

David González, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, reconoció que ahora se utilizan herramienta de IA hiperrealistas para confundir a los usuarios de las redes sociales.

“Las personas nos manejamos con sentimientos, emociones, y cuando eso nos gana es cuando compartimos, eso buscan los estafadores, hackear nuestros sentimientos”, explicó.

David González de ESET Latinoamérica explicó como se integran las campañas de desinformación. Fotografía: Prensa Libre.

El fondo de los contenidos audiovisuales falsos generados con IA buscan generar entretenimiento, motivar una compra con publicidad, engañar a usuarios digitales para hacer caer en fraudes y la manipulación y desinformación, explicó.

“Se tiene una estadística, que desde que se comenzó a liberar la IA, a finales de 2022 a la fecha, aumentó en un cuatro mil por ciento las campañas de desinformación generadas por videos y audios”, advirtió González.

Por la evolución de este tipo de contenido es muy complejo identificar a simple vista si una video, un audio o un documento es generado con IA, pero existen algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a diferencias un material creado con IA a uno real, expuso el experto.

Las herramientas

InVID-WeVerify: Ideal para: investigación periodística y verificación de contenido viral. Hive AI Detector: Ideal para: imágenes, audio y video. TrueMedia: Ideal para: redacciones y cobertura electoral. Deepware Scanner: Ideal para: análisis rápido de videos. AI or Not: Ideal para: revisión rápida de imágenes, video y audio.

El experto indicó que ninguna de las herramientas es cien por ciento precisa, pero pueden ayudar a filtrar el contenido digital. “La mejor práctica es combinar varias técnicas: análisis técnico, búsqueda inversa, revisión de la fuente original, contraste con medios confiables y uso de detectores especializados”, agregó.

Falta legislación

Ante el uso desmedido de la IA, el camino es legislar su uso, según la opinión de Augusto Bainotti, director comercial de ESE Latinoamérica. El ejecutivo señaló que el crecimiento de la IA se encuentra acelerado y la legislación sobre su uso no y es ahí donde se crea el problema.

“Si hablamos de todo lo que tiene que ver con IA, no hay legislación, se está hablando más bien de esto en Europa”, explicó Bainotti, que aseguró que hasta ahora no existen normas que blinden a los ciudadanos de un mal uso de esta herramienta digital, pero destacó que algunos han comenzado a blindar sus datos digitales.

“A nivel de Latinoamérica hay muchos países adelantados en la protección de datos, con una ley marco de ciberseguridad, pero lo que noto que hay es un retraso general de Latinoamérica en temas de ciberseguridad”, indicó.

En el caso de Guatemala, una propuesta de ley de ciberseguridad no ha conseguido su aprobación en el Congreso y todavía se encuentra en una fase de discusión y análisis. En abril último se conoció la iniciativa 6347, que pretendía regular el tema, pero con el voto de 94 diputados, se decidió regresar el documento a la Comisión de Economía y a la de Asuntos de Seguridad Nacional, para que elaboraran un nuevo dictamen.

En junio pasado surgió una nueva propuesta de ley de ciberseguridad, ahora bajo la rectoría del Ministerio de Gobernación, como una reacción del Ejecutivo luego de que varios sitios web de ministerios fueron vulnerados.

La nueva iniciativa, identificada con el número 6771, fue presentada por el bloque Visión con Valores (Viva), con 76 artículos entre los que se propone crear el Sistema Nacional de Ciberseguridad para reducir riesgos cibernéticos e informáticos, pero sigue sin enfocarse en el uso de la inteligencia artificial.