Elecciones 2027: estas son las fechas del TSE para organizar juntas electorales, el padrón y la logística de votación

Las Elecciones Generales del 2027 no solo implican la jornada de votación, sino también una serie de etapas previas para la organización del proceso electoral en todo el país.

En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrolla un calendario de actividades que permite estructurar cada fase con antelación.

Entre las principales tareas se encuentra la integración de las juntas electorales en los niveles departamental y municipal, instancias encargadas de coordinar y supervisar el desarrollo de los comicios en cada territorio. Estas autoridades son fundamentales para garantizar el funcionamiento del proceso en todo el país.

Otro de los ejes centrales del calendario es la depuración y actualización del padrón electoral, un proceso que revisa el registro de ciudadanos habilitados para votar. Esta etapa busca asegurar que la información esté actualizada antes de la publicación oficial del listado de votantes.

Finalmente, el TSE también avanza en la organización logística de la votación, que incluye la definición de las juntas receptoras de votos y la estructura de mesas en cada municipio.

Estas acciones forman parte de la preparación previa que permite el desarrollo ordenado de las Elecciones 2027. Así está comprendido el calendario electoral:

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