Elecciones 2027: cuándo será la primera y segunda vuelta, cuándo aplicará la ley seca y otras fechas importantes

Las próximas elecciones 2027 ya comenzaron a tomar forma con la definición del calendario electoral, en el cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido cada una de las etapas del proceso que culminará con la elección de las próximas autoridades del país.

Más allá de la fecha de la votación, el cronograma incluye una serie de eventos que tendrán efectos directos para millones de ciudadanos interesados en emitir su sufragio.

Uno de estos es la publicación del padrón electoral, ya que permitirá a los guatemaltecos verificar dónde les corresponde votar.

Para este proceso, el TSE contempla herramientas digitales que facilitarán la consulta del centro de votación.

El calendario también establece el período en el que podrán difundirse encuestas de intención de voto, el tiempo de reflexión previo a las elecciones y la aplicación de la ley seca, una de las disposiciones en las que se fijan las restricciones que implica durante la jornada electoral.

Asimismo, el cronograma establece la fecha en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, alcaldes y corporaciones municipales, diputados al Congreso de la República y demás cargos de elección popular.

En caso de que ningún binomio presidencial obtenga el resultado requerido por la ley, también contempla la realización de una segunda vuelta presidencial semanas después.

En esta publicación reunimos las fechas más relevantes del proceso electoral para que pueda conocer, de forma rápida y sencilla, cuándo ocurrirá cada etapa y cuáles serán los momentos clave que marcarán el rumbo de las Elecciones 2027.