Elecciones 2027: plazos de inscripción de candidatos y cuándo inicia la campaña electoral para partidos políticos

El camino hacia las Elecciones Generales 2027 no solo involucra a los ciudadanos en las urnas, sino también a los partidos políticos y organizaciones que participan en todo el proceso electoral.

Desde la b hasta la fiscalización del financiamiento político, el calendario establece una serie de plazos que definen la ruta que deben seguir las agrupaciones para competir en los comicios.

Entre los primeros pasos relevantes se encuentra la inscripción de candidatos, etapa en la que los partidos deben presentar oficialmente a las personas que aspirarán a los distintos cargos de elección popular.

De forma paralela, también se desarrolla la designación de fiscales nacionales, quienes serán los encargados de representar a las organizaciones políticas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fiscalizar el desarrollo del proceso.

Otro punto importante es la constitución de comités cívicos electorales, que permite la participación de organizaciones ciudadanas interesadas en competir por corporaciones municipales, ampliando así el espectro de participación política dentro del proceso electoral.

Más adelante, el calendario establece el período de campaña electoral, durante el cual los partidos podrán promover a sus candidatos, difundir propuestas y solicitar el voto de la población dentro del marco legal establecido.

El cronograma también incluye momentos de alta relevancia institucional, como la publicación del financiamiento político, donde el Tribunal dará a conocer los ingresos y aportes recibidos por las organizaciones políticas, fortaleciendo la transparencia del proceso.

Posteriormente, se abre la etapa de revisión de escrutinios, en la que los partidos pueden verificar actas y presentar observaciones conforme a la ley, como parte del cierre técnico del proceso de votación.

Finalmente, el calendario contempla fechas relacionadas con una eventual segunda vuelta presidencial, incluyendo el último día para la publicación de encuestas y la posible realización de la segunda ronda entre los dos binomios más votados, si ninguno alcanza la mayoría requerida.

En esta publicación le presentamos la ruta de los partidos políticos dentro del proceso electoral, con los principales plazos que marcan la participación de las organizaciones rumbo a las Elecciones 2027.

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