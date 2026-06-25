Campaña anticipada: TSE acumula 140 expedientes y anuncia observatorio contra la desinformación

El Tribunal Supremo Electoral informó que actualmente existen 140 expedientes relacionados con posibles casos de campaña anticipada, mientras avanza en la preparación de mecanismos para enfrentar la desinformación y prevenir conflictos durante el proceso electoral de 2027.

Las autoridades electorales dieron a conocer los avances durante una conferencia de prensa en la que también detallaron acciones de coordinación con universidades, organismos del Estado y otras instituciones.

El magistrado Roberto Morales explicó que la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación mantiene un monitoreo permanente y que el número de expedientes ha crecido durante el año preelectoral.

"Este año, por ser año preelectoral, hemos visto el aumento de perfiles y personas que están publicando contenido con posibles transgresiones a la Ley Electoral y hasta la fecha van 140 expedientes. Ha ido aumentando", afirmó.

Según Morales, algunos casos surgen del monitoreo institucional, otros de hallazgos de la Inspección General y la mayoría de denuncias presentadas ante el Tribunal.

El magistrado indicó que todos los expedientes continúan su trámite correspondiente y que el procedimiento contempla el derecho de defensa de las personas señaladas antes de que se emita una resolución.

Además, recordó que la sanción establecida en el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se materializa al momento de la inscripción de candidaturas.

La normativa prohíbe inscribir a quienes hayan realizado campaña a título individual antes de la convocatoria oficial a elecciones mediante la promoción de su imagen en medios de comunicación social.

TSE impulsa observatorio

De forma paralela, el Tribunal trabaja en la creación de un observatorio orientado a identificar y contrarrestar la desinformación durante el proceso electoral.

El magistrado Quelvin Jiménez explicó que la iniciativa se desarrolla junto con universidades del país y busca responder a los retos que plantean las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial.

"Estamos avanzando en convenios de cooperación con las universidades para contar con una especie de observatorio que nos ayude a combatir la desinformación y evitar que la inteligencia artificial se convierta en un problema de desinformación y confrontación", señaló.

Jiménez agregó que también se prevé involucrar a medios de comunicación y otros sectores sociales. Según indicó, ya se han sostenido reuniones con distintos actores y se darán a conocer más detalles cuando el proyecto presente avances significativos.

Preparan mesa ante conflictos

Otro de los proyectos en análisis es el fortalecimiento de una mesa de conflictividad electoral, la cual buscará anticipar y reducir tensiones en los territorios antes, durante y después de los comicios.

Jiménez explicó que desde el 23 de junio se activó la Mesa de Gestión Electoral y que los magistrados trabajan en una estrategia de regionalización para dar seguimiento presencial a municipios y departamentos identificados con potenciales riesgos.

"Hemos tenido ya el acercamiento con el Foro de Rectores, el Organismo Judicial y la Unidad de Resolución de Conflictos para que nos apoyen a través de jueces de paz, mediadores y facilitadores", detalló.

El magistrado indicó que próximamente se desarrollará una nueva reunión en la que participarán el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Asimismo, hizo énfasis en que la conflictividad electoral debe diferenciarse de los conflictos locales.

"Conflictividad electoral no es lo mismo que conflictividad local. Lo que pasa muchas veces es que la conflictividad local es la que se traslada a las elecciones. Habiendo esa diferenciación haremos un trabajo fuerte", afirmó.

De acuerdo con Jiménez, el modelo ha sido aplicado en procesos anteriores y ha sido considerado exitoso por su capacidad para reducir tensiones y facilitar la resolución de conflictos vinculados a los procesos electorales.

Lea también: TSE planifica la primera vuelta de las elecciones generales del 2027 para el 27 de junio