TSE planifica la primera vuelta de las elecciones generales del 2027 para el 27 de junio

Los guatemaltecos estarán acudiendo a las urnas para la elección de las próximas autoridades dentro de casi un año, según la propuesta del cronograma electoral que elaboró el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esa propuesta con las principales fechas del próximo evento electoral se presentó en la reunión mensual del TSE con los representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes se les hizo entrega del calendario electoral.

Esa propuesta contiene a detalle las principales fechas de cada una de las etapas electorales, que se tiene previsto comience el viernes 22 de enero con la convocatoria a las elecciones generales 2027.

Pocas horas después del llamado a elecciones, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos políticos pueden comenzar con la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del TSE.

La inscripción de candidatos se tiene prevista finalice el 20 de marzo de 2027, mientras que el 27 de marzo finaliza el periodo para que se integran las distintas Juntas Electorales Departamentales.

Campaña y elecciones

La campaña política se tiene prevista comience el 29 de marzo y que concluya 25 de junio al mediodía; mientras que las encuestas o estudios de opinión se podrán publicar desde la convocatoria y también concluye al medio día del 25 de junio.

La primera vuelta a elecciones generales está prevista para el 27 de junio, y una posible segunda vuelta de elección presidencial se tiene prevista para el 22 de agosto.

Primera fase: 22 de enero al 28 de marzo

22 de enero: Convocatoria a las Elecciones Generales 2027

23 de enero al 28 de marzo: Inscripción de candidatos ante el Registro de Ciudadanos

23 de enero al 30 de enero: Designación de fiscales nacionales de los partidos políticos ante el TSE

23 de enero al 28 de marzo: Constitución de Comités Cívicos Electorales

27 de marzo: Vence plazo para integrar Juntas Electorales Departamentales

Segunda fase: 29 de marzo al 26 de junio

29 de marzo al 25 de junio a las 12 horas: Campaña electoral 2027

22 de enero a 25 de junio a las 12 horas: Periodo para la publicación de encuestas para la primera vuelta electoral

1 de abril al 14 de abril: Depuración del padrón electoral

24 de abril al 30 de abril: Impresión y publicación del padrón electoral

27 de abril: Vence el plazo para la integración de Juntas Electorales Municipales

28 de abril: Definición de cantidad de Juntas Receptoras de Votos en cada municipio

28 de mayo: Publicación del financiamiento de los partidos políticos

12 de junio: Vence el plazo para la integración de Juntas Receptoras de Votos

12 de junio a 26 de junio: Preparación y remisión de cajas electorales

26 de junio a las 12 horas a 28 de junio a las 6 horas: Ley seca, se prohíbe la venta de licor

Tercera fase: 27 de junio al 30 de noviembre

27 de junio: Celebración de las elecciones generales 2027

27 de junio: Comunicación de los resultados electorales por las Juntas Receptoras de Votos

28 de junio a 2 de julio: Audiencia de revisión de escrutinios

20 de agosto hasta las 12 horas: Publicación de encuestas o estudios de opinión por la segunda vuelta electoral

21 de agosto a las 12 horas al 23 de agosto a las 6 horas: Ley seca, se prohíbe la venta de licor ante una posible segunda vuelta electoral

22 de agosto: Posible segunda vuelta electoral

1 de diciembre al 8 de diciembre: Divulgación de los resultados electorales

Integración de las Juntas Electorales Departamentales

El proceso electoral de Guatemala funciona por medio de voluntarios, ciudadanos que durante el evento electoral integran los distintos órganos temporales que sirven de apoyo al TSE.

Entre ellas las 22 Juntas Electorales Departamentales (JED) y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), que comprende la Ciudad de Guatemala; las 340 Juntas Electorales Municipales (JEM); y las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El magistrado electoral Mario Alexander Velásquez, titular del TSE, explica que actualmente se encuentran evaluando cuántos ciudadanos de los que han integrado las JED en el pasado podrían participar en las elecciones 2027.

“El TSE ya se encuentra en el proceso de captación, cada uno de los magistrados trabaja en sus regiones para ver la funcionalidad de las JED del proceso anterior, hay personas con mucha experiencia, estamos con una evaluación de primera etapa para hacer los cambios correspondientes y hacer las capacitaciones necesarias”, explicó.

Velásquez añadió que buscan que el día de la convocatoria también se pueda tener integradas a las JED y a la JEDC, “tradicionalmente y por costos, se estima que las JED deben de estar integradas antes del día de la convocatoria a elecciones para que ese día sean juramentadas". Se hace de esta forma porque las juntas pueden existir hasta después de efectuada la convocatoria.