Piden transparencia al TSE en gasto de ampliación de Q500 millones para las elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene Q500 millones para planificar las elecciones generales del 2027, según el decreto legislativo 16-2026 que fue publicado el pasado martes en el diario oficial y que ya está vigente.

El decreto le permite al TSE la ampliación presupuestaria necesaria para hacer las adquisiciones que considere de cara al próximo evento electoral, en el que los ciudadanos tendrán que definir a sus futuras autoridades.

Pero en la aprobación de la ampliación presupuestaria los diputados autorizaron compras por excepción, que saltan los procedimientos que regula la Ley de Contrataciones del Estado para hacer más ágil la estrategia.

En el pasado, esta modalidad de compra comenzó a minar la credibilidad del TSE, por reportes de fiscalización que expusieron dudas en la ejecución de recursos en los años 2022 y 2023.

Las organizaciones que integraron Mirador Electoral en los comicios del 2023 señalaron que buena parte de los recursos de la planificación electoral se ejecutaron sin ser cargados en el sistema de fiscalización Guatecompras.

Durante la aprobación del decreto 16-2026, los diputados también colocaron una medida de control, en donde el TSE está obligado a rendir un informe periódico de la manera en que ha ido ejecutando la ampliación presupuestaria.

Este detalle de los gastos realizados tendrá que presentarse ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Tienen los primeros 15 días de cada mes para reportar los gastos hechos el mes anterior.

La integración de la actual magistratura del TSE. (Foto Prensa Libre: composición propia con fotografías de Hemeroteca y de Guatemala Visible)

El anuncio de esta ampliación se dio en la pasada reunión de TSE con representantes de partidos políticos, que fue celebrada en un hotel de la zona 10 capitalina.

La próxima reunión que sostendrá el pleno electoral con los representantes de los partidos políticos será el jueves 25 de junio, pero el lugar de la sesión ahora se trasladó a un hotel de carretera a El Salvador.

Las prioridades

Para analistas y observadores electorales, es positivo que el TSE tenga los recursos necesarios para planificar el evento electoral, pero consideran vital que no cometan los mismos errores que sus antecesores y sean transparentes.

Manfredo Marroquin, director de Acción Ciudadana, entidad que lidera Mirador Electoral, opina que es necesario que el TSE haga un plan real sobre las elecciones, para que sepa exactamente qué hacer.

“El problema que hemos visto en otras magistraturas es que nunca se tiene un plan definitivo, se improvisa y las compras se hacen sin Guatecompras, algo que es ilegal”, explicó Marroquín.

El experto añadió que, pese a tener compras por excepción, siempre se debe usar este portal para cargar cada uno de los gastos. “Si bien estaban exonerados de los requisitos, sí debían publicar en Guatecompras”, insistió.

Por su parte, Pedro Cruz, de Primero Guatemala, considera que las prioridades deben de ir enfocadas en la operación electoral, en los controles de fiscalización e invertir en tecnología que de credibilidad.

Magistrados titulares del TSE y otras autoridades durante el acto de presentación de la actual magistratura para el período del 2026 al 2032. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

“La ampliación presupuestaria se debe entender como una inversión que ayude a darle credibilidad al proceso democrático, no hay que verlo como una ampliación administrativa”, remarcó Cruz.

Para Guillermo Fuentes, de la organización de formación cívica Aire, el TSE no debe hacer un gasto “millonario” en un nuevo sistema informático, y consideró que ahora la prioridad debe ser inversión para fomentar la participación.

“Fortalecerse con una posible ampliación para mesas electorales, solidez en las distintas juntas electorales, fomentar el civismo y crear una estructura de respaldo a la ciudadanía que va a apoyar en las otras elecciones”, dijo.

Web desactualizada

Observadores destacaron como problema que la página web del TSE no suele ser actualizada de manera frecuente, lo que puede jugar en contra en materia de transparencia y reducir la confianza.

Hasta las 16.09 horas de este miércoles 17 de junio, los datos sobre los partidos políticos y los comités pro formación estaban actualizados hasta el pasado 5 de junio.

Al hablar de los acuerdos, se consultó cuándo se iban a actualizar la página web. El departamento de Comunicación Social del TSE indicó que haría la consulta, pero hasta el momento no se ven actualizaciones.

“El TSE debe ser muy respetuoso de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que toda información que se requiera, la entregue, pero mejor aún, que esté disponible en la página web del TSE”, indicó Marroquín.

Por su lado, Cruz destacó que aunque parezca algo sencillo, mantener actualizada su web puede ser fundamental si la institución quiere mejorar su credibilidad.

“Cuando esta información no está disponible genera dudas y especulaciones. El TSE no tiene que estar valiéndose de solicitudes de información o filtraciones, esto debería de ser algo constante y verificable”, indicó.

Incluso, Fuentes consideró que se debería explicar de mejor manera si hay nuevas restricciones o datos considerados como sensibles, ya que, indica, ya no se comparten ciertos datos relativos a los partidos políticos.

“Ya no dan información sobre los integrantes de las distintas juntas y órganos de los partidos políticos, es algo que preocupa y esperamos que cambien”, indicó.

Antecedente del 2023

Mirador Electoral detectó cómo en el pasado evento electoral, el TSE, lejos de gastar en temas de planificación, destinó Q12 millones 880 mil en temas de funcionamiento, entre ellos, gasto de combustible.

Pero no todas las compras se detallaron en Guatecompras, lo que hizo que el grupo de observación y fiscalización considerara como un “sistema paralelo” la práctica de las antiguas electorales, al detallar algunas compras en su página web.

Tan solo en publicaciones localizadas en la página web del TSE, a abril del 2024 se localizaron gastos por Q254 millones, mientras que los documentos de las compras no fueron cargados al sistema Guatecompras.

La respuesta de las autoridades electorales se basó en que el Congreso había autorizado compras por excepción, además de la emisión de dos acuerdos en que se estableció publicar convocatorias en el diario oficial, uno de mayor circulación y en la página del TSE.