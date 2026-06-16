Misión de la UE alerta sobre presiones políticas y judicialización en nombramientos de altas autoridades

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026 concluyó que Guatemala mantiene importantes desafíos para fortalecer la independencia institucional y recuperar la confianza ciudadana en los organismos encargados de garantizar el Estado de derecho.

El informe final fue entregado este martes 16 de junio por la embajadora de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Johanna Karanko, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. Según la evaluación, los procesos de integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la designación del fiscal general tuvieron una importancia estratégica para la institucionalidad democrática del país, aunque también evidenciaron la persistencia de problemas estructurales que afectan la legitimidad de los nombramientos.

Durante la presentación del documento, Karanko afirmó que la misión surgió del compromiso europeo de apoyar la democracia guatemalteca y recordó que los acontecimientos posteriores a las elecciones del 2023 evidenciaron tanto la voluntad ciudadana de defender el sistema democrático como la necesidad de contar con instituciones sólidas, independientes y transparentes.

La Misión concluyó que, pese a algunos avances observados durante los procesos de selección, continúan presentes factores que limitan la credibilidad institucional.

Entre los principales problemas identificados figuran la discrecionalidad en los procedimientos, la influencia política, la judicialización de los procesos de selección y la incidencia de redes de poder que afectan la percepción de independencia de las instituciones.

El informe señala que estas condiciones se desarrollaron en un contexto caracterizado por una alta polarización política e institucional, fragmentación del sistema de partidos, persistencia de problemas de corrupción y una baja confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La evaluación también vincula estos procesos con un deterioro del Estado de derecho. La Misión expresó preocupación por la criminalización de actores sociales y políticos, las restricciones al espacio cívico, las presiones contra operadores de justicia y diversas amenazas e intimidaciones registradas durante los procesos de elección.

Asimismo, el documento cuestiona algunas actuaciones del Ministerio Público y considera que determinadas acciones judiciales pudieron generar efectos intimidatorios sobre los mecanismos de renovación institucional.

Uno de los aspectos destacados por la Misión fue la participación activa de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades indígenas, movimientos ciudadanos y representantes del sector privado.

Según el informe, estos sectores desarrollaron labores de observación, seguimiento y vigilancia pública para exigir procesos más transparentes e independientes.

La Misión resaltó especialmente el papel desempeñado por las autoridades indígenas en la defensa del orden democrático desde la crisis política y electoral del 2023.

Tribunal Supremo Electoral

La Misión reconoció aspectos positivos en la renovación del TSE, entre ellos el cumplimiento general de los plazos legales, la amplia participación de aspirantes y el interés ciudadano generado por el proceso.

Sin embargo, identificó diversas deficiencias que afectaron su credibilidad, entre ellas cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos integrantes de la Comisión de Postulación, limitada publicidad en determinadas decisiones, ausencia de deliberaciones públicas, falta de entrevistas a candidatos y debilidades en los mecanismos de evaluación.

El informe concluye que el proceso no logró fortalecer plenamente la confianza pública en la máxima autoridad electoral.

Corte de Constitucionalidad

Respecto de la integración de la CC, la Misión observó los nombramientos efectuados por el Congreso de la República, el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Entre los aspectos positivos destacó el cumplimiento de los plazos constitucionales y la realización de entrevistas públicas por parte del Congreso.

No obstante, señaló como factores preocupantes la judicialización de algunos nombramientos, impugnaciones consideradas poco fundamentadas, presiones externas y controversias relacionadas con la integración del Consejo Superior Universitario.

Según el informe, estas circunstancias incidieron negativamente en la percepción pública sobre la legitimidad de algunas designaciones.

Fiscal General

En relación con la elección del fiscal general, la Misión valoró la publicidad de las sesiones, la amplia participación de aspirantes y el respeto general de los plazos establecidos por la ley.

Sin embargo, manifestó preocupación por amenazas e intimidaciones dirigidas contra integrantes de la Comisión de Postulación, así como por la judicialización del proceso.

También consideró que algunas evaluaciones no reflejaron adecuadamente cuestionamientos relacionados con la honorabilidad e integridad de ciertos candidatos.

Pese a ello, el informe valora positivamente la designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y considera que esta renovación representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.

La confianza institucional continúa debilitada

La principal conclusión de la Misión es que las elecciones de segundo grado realizadas durante el 2026 no lograron restablecer plenamente la confianza ciudadana en las instituciones.

Aunque se observó una mayor vigilancia pública, más participación ciudadana y la incorporación de algunos perfiles percibidos como independientes, la evaluación sostiene que esos avances fueron insuficientes para superar las debilidades estructurales del sistema.

El documento recuerda que las nuevas autoridades tienen la responsabilidad de contribuir a la recuperación de la confianza mediante actuaciones independientes, transparentes, técnicamente sólidas y respetuosas del orden constitucional.

Asimismo, insta a adoptar medidas que fortalezcan la rendición de cuentas y eviten prácticas de instrumentalización del derecho penal y criminalización de actores independientes.

Recomendaciones

La Misión formuló una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática y mejorar los futuros procesos de selección de altas autoridades:

Reformar integralmente el modelo de selección de altas autoridades , incluyendo una revisión del sistema de Comisiones de Postulación y del modelo constitucional vigente.

, incluyendo una revisión del sistema de Comisiones de Postulación y del modelo constitucional vigente. Fortalecer la evaluación de candidatos , otorgando mayor relevancia a la idoneidad, la honorabilidad y los estándares de integridad.

, otorgando mayor relevancia a la idoneidad, la honorabilidad y los estándares de integridad. Reformar el sistema de integración del Tribunal Supremo Electoral , promoviendo una mayor especialización técnica e incorporando profesionales de distintas disciplinas.

, promoviendo una mayor especialización técnica e incorporando profesionales de distintas disciplinas. Incrementar la transparencia de los procesos , mediante deliberaciones públicas, entrevistas abiertas y publicación de criterios y evaluaciones.

, mediante deliberaciones públicas, entrevistas abiertas y publicación de criterios y evaluaciones. Proteger la independencia institucional , evitando presiones políticas y judiciales sobre los órganos de selección y las autoridades designadas.

, evitando presiones políticas y judiciales sobre los órganos de selección y las autoridades designadas. Garantizar el respeto al Estado de derecho , mediante mecanismos que fortalezcan la autonomía institucional y la rendición de cuentas.

, mediante mecanismos que fortalezcan la autonomía institucional y la rendición de cuentas. Reforzar la credibilidad de las instituciones, con el objetivo de asegurar la integridad, imparcialidad y confianza pública en las elecciones del 2027.

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