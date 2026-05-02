Diputados realizan movimientos y reacomodos en partidos políticos con miras a reelegirse en el 2027

El 2026 es un año preelectoral en el cual los diferentes partidos políticos que esperan participar en los comicios del 2027 han comenzado a realizar sus primeras actividades, con el objetivo de consolidar sus liderazgos en las secretarías generales, así como a sus candidatos que estarán participando por los diferentes cargos públicos y de elección popular, como presidente y vicepresidente, alcaldes, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De esa cuenta, en el Congreso varios diputados han comenzado a realizar sus respectivos movimientos, con la intención de reelegirse, ya sea con sus actuales partidos o bien con otras agrupaciones políticas. Incluso hay quienes apuestan por la conformación de nuevas fuerzas para postularse, ya sea como diputados o bien como alcaldes e incluso para la Presidencia.

Este trabajo “preelectoral” por parte de los diputados se intensificará en los próximos días, debido a que el 15 de mayo finalizará el primer período ordinario en el Congreso, dando paso al período extraordinario que se extenderá hasta el 31 de julio, tiempo en el cual los diputados realizarán este tipo de actividades, debido a que varios partidos políticos llevarán a cabo sus asambleas nacionales en los próximos meses.

Movimientos y adiciones

En lo que va del año, varias agrupaciones han realizado sus respectivas asambleas nacionales para definir a sus liderazgos en las diferentes regiones del país. En estas actividades han sido presentados diputados disidentes de otros partidos, quienes esperan ser “reelectos” para un nuevo período en el Congreso.

El partido Victoria realizó en febrero su asamblea nacional, en la que eligió a Abraham Rivera Sagastume como secretario general. Durante la actividad fue presentada como nueva integrante la diputada Vivian Preciado Navarijo, en representación de San Marcos, quien busca su reelección. También fue presentada la alcaldesa de La Blanca, San Marcos, Edilma Navarijo, madre de la diputada. Cabe resaltar que Victoria es el tercer partido en el que milita Navarijo, ya que en la novena legislatura fue elegida por el cancelado partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y en la actual legislatura fue reelegida con el partido Podemos, del cual fue expulsada.

Ese mismo mes, el partido Comunidad Elefante también realizó su asamblea nacional, en la que fue elegido Hugo Peña como secretario general. En la actividad estuvo ausente la diputada Alexandra Ajcip Canel, quien fue elegida con la agrupación política. No obstante, hace algunos días se conoció que la congresista ahora formará parte del partido Bienestar Nacional (Bien), con el que buscará reelegirse como diputada en representación de los municipios del departamento de Guatemala, según lo dio a conocer la agrupación en sus redes sociales. Este sería el tercer partido en el que milita la congresista, quien llegó por primera vez al Congreso en la novena legislatura con el respaldo del partido Visión con Valores (Viva).

En marzo, el Partido Azul realizó su asamblea nacional, donde se pudo observar a diputados tanto de la agrupación, como electos por otras agrupaciones en la actual legislatura. Uno de ellos es el diputado César Dávila, elegido por el partido Bien y que luego fue declarado diputado independiente. El gran ausente en esta asamblea fue el expresidente y actual primer vicepresidente del Legislativo, Nery Ramos, quien fue elegido en representación del departamento de Jutiapa con dicho partido en las elecciones generales del 2023.

Nuevas agrupaciones

Además de los partidos políticos que están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que ya cuentan con representación en el Congreso, también hay diputados que esperan consolidar sus “liderazgos” con nuevas agrupaciones.

Uno de ellos es Nery Ramos, quien, según indicó, su ausencia en la asamblea nacional del Partido Azul se debió a que, junto a otros diputados, está conformando un “nuevo proyecto político”, el cual asegura le han pedido que “lidere” con miras a las elecciones 2027.

“He tomado una decisión junto a mi equipo de trabajo de construir un nuevo proyecto político a nivel nacional y eso es lo que hemos venido haciendo con diferentes diputados que me han pedido incorporarse a este proyecto político y me han pedido que lidere este proyecto político a nivel nacional”, afirmó Ramos.

También indicó que se estarán realizando las asambleas departamentales por parte del comité proformación del partido y que el nombre de esta nueva agrupación política se dará a conocer cuando se lleve a cabo la asamblea nacional en la ciudad capital, que está prevista en unas cuantas semanas.

Otro de los partidos que espera consolidarse durante las elecciones del 2027 es el partido en formación Raíces, conformado por varios diputados y algunos dirigentes del cancelado partido Movimiento Semilla y que está encabezado por el diputado Samuel Pérez, junto a otros diputados elegidos por Semilla. Pérez afirmó que continúan avanzando en el proceso de afiliación para lograr la inscripción del partido ante el Tribunal Supremo Electoral y participar en las próximas elecciones.

“Vamos verdaderamente muy bien. Estamos avanzando incluso antes de los tiempos que teníamos estimados al momento de la salida pública, que fue hace aproximadamente un año. Hay equipos en absolutamente todo el país y la verdad es que vemos con mucho entusiasmo la energía que se está recuperando a favor de las fuerzas democráticas”, afirma.

En cuanto a si el diputado José Carlos Sanabria y otros diputados de la línea conservadora de Semilla se integrarían a la agrupación, esto debido a las diferencias existentes entre las dos facciones, Pérez comentó que “mantienen las puertas abiertas”, pero que es una decisión que le corresponde a los diputados.

Al ser abordado sobre este tema, el diputado José Carlos Sanabria indicó que “preferiría hablar de esto en otra ocasión”.

No hay bloques sólidos

A criterio de Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la búsqueda por la reelección individual de los diputados fragmenta aún más la dinámica legislativa, lo que hace que no existan bloques legislativos “sólidos”, sino grupos de interés, ya que cada diputado negocia su voto en el hemiciclo “pensando en su futuro político” y no en el bien común.

“Me parece que la preocupación más grande es que no hay bloques legislativos, sino grupos de interés negociando votos, negociando agendas, dentro del Legislativo, y entonces eso pone una presión particular cuando las presiones del año electoral empiezan a obligar a algunos de estos actores –diputados– a pensar en su reelección más que en el beneficio social”, afirma.