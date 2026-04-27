Congreso deja fuera por segunda semana la ley antilavado, y prioriza paquete de iniciativas dirigidas a excombatientes

Esta semana el Congreso solo sesionará una vez, este martes 28 de abril a las 14 horas, con una agenda cargada de temas en los que destaca la aprobación de un paquete de iniciativas que han pedido excombatientes del Ejército.

La sesión se esperaría que se desarrolle en medio de protestas, por segunda semana consecutiva, de estos veteranos militares, que hace una semana rodearon el Palacio Legislativo como medida de presión para que se atienda sus demandas.

Este martes 28 de abril, la agenda de trabajo contempla la aprobación en primera lectura de la iniciativa 6723, que propone reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, el programa a través del cual el Estado paga Q36 mil a veteranos militares. Los beneficiarios piden que el pago se complete sin importar la temporalidad, ya que por ahora los Q36 se pagan a razón de Q1 mil mensuales por tres años.

La propuesta busca que se garantice la continuidad de los pagos, incluso, si los beneficiarios dejan de cumplir con los programas comunitarios a los que se comprometieron durante algún tiempo, sin exceder seis meses.

El grupo de excombatientes también incluye entre sus protestas que se reforme la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, con el objetivo de que los pensionados no puedan recibir menos del salario mínimo como compensación económica.

Ambas iniciativas están en el orden del día y con el apoyo del presidente del Congreso, quien ya ha manifestado la disposición de aprobar las normativas de urgencia nacional, si es requerido.

También se incluyó en la agenda de la sesión de este martes 28 de abril la aprobación en segundo debate de la exoneración del pago al Impuesto Único sobre Inmuebles, que busca dispensar del pago a los propietarios de su primera vivienda y al adulto mayor.

Ley antilavado sin consensos

Mientras se avanza en las leyes de beneficios económicos a los excombatientes, el Congreso sacó por segunda semana consecutiva la aprobación en redacción final de la ley antilavado, una norma en la que varios sectores financieros han coincidido en que atrasarla puede tener consecuencias para el país en materia de inversión.

Esta semana, según explicó el presidente del Congreso, Luis Contreras, la norma no se incluyó porque todavía no hay consenso entre los distintos bloques para aprobar un paquete de enmiendas. Mientras tanto, el periodo legislativo ordinario contempla dos sesiones más antes de terminar. “Entre hoy y mañana termina la discusión de las enmiendas y en cuanto las tenga serán repartidas a los diputados con el objetivo de llegar a los consensos necesarios”, explicó Contreras.