Mides destinará Q700 millones para pagos a veteranos en el 2026

Para el 2026, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinará Q700 millones al Programa Temporal de Desarrollo Integral, mediante el cual se brinda un aporte mensual de Q1 mil a los veteranos militares. El dato fue confirmado por el titular de esa cartera, Abelardo Pinto, durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en las instalaciones del Mides.

Pinto aseguró que, del presupuesto de más de Q4 mil millones asignado al Mides para el 2026, ese monto se destinará al pago de los veteranos militares inscritos como beneficiarios del programa.

“Ahorita, de los Q4 mil 100 millones que recibimos, solo hay que restarle Q700 millones que están comprometidos para los veteranos. Este año terminaremos de pagar la primera cohorte y nos quedaremos solo con la segunda”, afirmó Pinto.

En cuanto al número de beneficiarios proyectados para el próximo año, Pinto indicó que hay un total de 80 mil veteranos militares, a quienes se les hará el pago mensual de Q1 mil, como establece el Programa de Desarrollo Temporal Integral. También aseguró que, según las proyecciones, entre mayo y junio se tiene previsto finalizar los 36 pagos del primer grupo de 40 mil veteranos.

“Son Q700 millones para 80 mil beneficiarios en este momento, pero durante el año, si no estoy mal, entre mayo y junio finaliza la primera cohorte, que serían los 36 pagos al primer grupo de más o menos 40 mil veteranos”, puntualizó el funcionario.

¿En qué consiste el Programa Temporal de Desarrollo Integral?

En octubre del 2022, el Congreso aprobó el decreto 51-2022, por medio del cual se avaló la Ley Temporal de Desarrollo Integral, en la que se establece un apoyo económico de Q36 mil para cada beneficiario durante un periodo de tres años.

La ley indica que, para hacer efectivo el pago mensual de Q1 mil durante ese plazo, cada militar retirado inscrito como beneficiario deberá participar en un “programa de desarrollo integral”, que consiste en realizar trabajos de reforestación, protección y conservación de bosques, limpieza ambiental, clasificación de desechos, reciclaje, entre otras actividades.

En el 2025, el Mides contó con un presupuesto de Q2 mil 579 millones, de los cuales se destinaron alrededor de Q812 millones al pago de los veteranos militares inscritos en el programa.

Ejecución del programa

Según indicó el ministro, durante el 2025 se realizaron los pagos mensuales a los veteranos sin contratiempos, ya que se contaba con los recursos necesarios. Se espera que en el 2026 se mantenga la misma dinámica.

“Nosotros, este año, ya pudimos tener un ritmo que nos ha permitido cancelar mes a mes lo que corresponde a lo que establece la ley, que es la entrega de mil quetzales a cada uno de los beneficiarios. Así que esperamos el próximo año seguir en la misma rutina, y pues no tenemos ningún tropiezo hasta el momento para poder seguir pagando mes a mes como corresponde”, aseguró Pinto.

Buscan extender vigencia

Mientras el Mides ya cuenta con fondos para cumplir con el pago a los veteranos en el 2026, algunos diputados en el Congreso buscan extender la vigencia del programa.

Una de las iniciativas en ese sentido es la número 6416, que propone reformar la Ley Temporal de Desarrollo Integral para extender por dos años más el pago de Q1 mil mensuales a los exmilitares que no han sido inscritos. Además, la propuesta busca incluir a las viudas, a los exmilitares residentes en el extranjero y a los que se encuentran detenidos sin sentencia.

La iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Jairo Orellana, del bloque Cabal, quien indicó que la propuesta también busca otorgar beneficios a los veteranos que no han sido inscritos por el Mides, para que el apoyo de Q1 mil —en 36 pagos, como establece la ley— alcance a más personas.

En julio pasado, cuando se conoció de la iniciativa para ampliar el programa para los exmilitares, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que “las disposiciones de la Ley Temporal de Desarrollo Integral vigente y las reformas propuestas en la iniciativa de ley 6416 no establecen la fuente de financiamiento específica para cubrir el costo de los Q36 mil para cada beneficiario, pagaderos a razón de Q1 mil mensuales, exentos de impuestos y contribuciones” por lo que no sería recomendable su aprobación por parte del legislativo.

“Como agravante, el programa actual —de Desarrollo Integral— es opaco y carece de elementos y datos para evaluarlo. Pese a que la página de internet del Mides tiene un espacio para revisar el padrón de beneficiarios, muestra error, impidiendo el acceso a esa información. Por su parte, el Ministerio de Ambiente no detalla la cantidad de proyectos de reforestación o capacitación que se han realizado en cumplimiento de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, lo que constituiría el respaldo para los desembolsos que ha realizado el Mides”, afirma la publicación del Icefi.

También existe otra propuesta de ley, la número 6570, con la que se busca crear un programa similar al que actualmente administra el Mides, pero enfocado en beneficiar a los exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Esta propuesta plantea destinar más de Q1 mil 900 millones por un plazo de dos años para los expatrulleros. Ambas iniciativas aún están en análisis en el Congreso.