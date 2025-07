Diputados promueven iniciativas para ampliar beneficios a exmilitares y expatrulleros

Diputados del Congreso promueven iniciativas de ley que buscan beneficiar a personas que prestaron servicio militar durante la guerra interna. Los congresistas aseguran que son medidas objetivas pero los resultados de los programas vigentes generan cuestionamientos.

Una de las iniciativas busca reformar la Ley Temporal de Desarrollo Integral para extender el pago a los beneficiarios por dos años más. Se trata de la iniciativa es la 6416 que pasó en primera la primera lectura a principios de julio. Además de extender el periodo de vigencia del programa, se busca que se puedan inscribir viudas de veteranos, personas en el extranjero y personas detenidas que esperan sentencia.

La otra propuesta, bajo el identificativo 6570 presentada hace unos días, propone pagos mensuales por actividades de reforestación para los expatrulleros de autodefensa civil. El diputado Elmer Palencia, uno de los ponentes, explicó que es una ley espejo de la que ya existe.

“Esta propuesta es para los expatrulleros. No podemos solamente agregarlos porque tienen que llevar un proceso de inscripción y registro. Esa es la diferencia”, detalló Palencia.

El diputado aseguró que las organizaciones de expatrulleros son las que mostraron interés en incluirse en el programa que ya existe, pero la solución que los congresistas ofrecieron fue crear un nuevo programa mediante la aprobación de otra ley.

Tanto en la 6416 como en la 6570, los ponentes aseguran contar con los votos necesarios y con el apoyo de diferentes bancadas para la aprobación.

En capacitaciones

La ley temporal crea apoyos al personal de tropa que prestó servicio militar durante el conflicto armado. El programa se implementó en enero de 2023 y establece que los inscritos recibirán Q1 mil durante tres años, con posibilidad de que la compensación se transmita por sucesión única y exclusivamente al cónyuge del exmilitar.

En el 2024, la iniciativa fue reformada para abrir nuevas inscripciones lo cual duplicó el número de beneficiarios y lo elevó a poco más de 80 mil. La nueva reforma podría duplicar ese volumen.

De enero a junio, se ha efectuado el pago promedio de 77 mil personas por mes. Esto concuerda con los datos que maneja el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) de las capacitaciones que realizan con los beneficiarios.

De acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para este año al Mides se le destinaron Q961 millones para cumplir con los pagos mensuales. Hasta el 29 de junio, se utilizó el 48% para los referidos pagos.

Pagos a cambio de reforestación

La ley sujeta el pago mensual a actividades relacionadas con la reforestación a cargo de los veteranos. En lo que va de este año y en las 2024 los veteranos han participado en capacitaciones.

El Marn explicó que durante este año han abordado temas relacionados con la prevención de incendios forestales, clasificación y manejo de residuos y desechos sólidos y reciclaje.

En una citación reciente, también las autoridades comentaron que cerca del 8% de los inscritos no participan en las capacitaciones impartidas por el Marn, por lo que no reciben pago mensual.

Durante el primer semestre de 2024, según el Maga, sí se realizaron actividades presenciales. Se sembraron 100 hectáreas de plantas frutales como café, naranja, aguacate, melocotón y limón. Las plantaciones se distribuidas en Alta Verapaz, Huehuetenango y Sololá.

"Aunque no tiene el mismo impacto positivo que sembrar un árbol, si tiene un beneficio en criterio de biodiversidad pero no entraría como estrictamente reforestación", explicó el Marn.

Defiende propuesta

El diputado Palencia asevera que estos programas no tienen interés político porque los beneficiarios no se eligen de manera discrecional, sino se toma como base la información del Ministerio de la Defensa (Mindef). También resaltó que son proyectos temporales, pero no puntualizó una medida para evitar más posibles reformas que sigan ampliando el tiempo.

“Es un tema que se va a discutir dentro del pleno. La iniciativa -6416- incluía 36 meses -más-, el dictamen de la comisión incluyó solo 24, será hasta el momento en el que ya sea decreto cómo va a quedar porque se pueden presentar enmiendas”, respondió.

El programa se aprobó como un beneficio por tres años, es decir Q36 mil para cada exmilitar en total, pero si se aprueba la reforma que extiende el tiempo significaría Q24 mil extras por cada beneficiario.

De acuerdo con las declaraciones de Palencia, el Mindef tiene un registro de las personas que fueron patrulleros por lo que la metodología de inscripciones y funcionamiento sería la misma del programa actual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Palencia añadió que el número de patrulleros se acerca a los 205 mil en los registros del Mindef.

Las iniciativas pueden ser excluyentes

Este no es el primer intento de resarcimiento vinculado con la reforestación impulsado por el gobierno. Hasta el 2012 funcionó el programa Bosques y Agua para la Concordia, que también beneficiaba a expatrulleros. En ese momento se afirmó que se plantaron 40 millones de árboles, pero no se pudo comprobar mediante herramientas de fiscalización.

El programa fue duramente criticado por su carácter discriminatorio, ya que premiaba la reforestación realizada por expatrulleros, pero no ofrecía remuneración a personas campesinas o comunidades que promovían la reforestación en sus actividades cotidianas, recordó el exprocurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.

“Era un programa que no abarcaba a todos los sectores de la población, sino que se dirigía solo a determinados sectores nacionales, y la justificación era que estas personas habían participado en el Conflicto Armado y que el Estado tenía una deuda con ellos. Se discriminaba a un gran sector de la población. Lo que sucede también hoy en día”, expresó Morales.

Si bien resaltó que la recuperación de la cobertura boscosa es urgente, consideró que los fondos destinados a este tipo de programas aportan más a la burocracia que al desarrollo. Además, señaló que el foco debería ser esa recuperación, beneficiando a todas las comunidades y campesinos.

“Una burocracia que muchas veces no representa un mayor avance en la recuperación de masa boscosa ni en la mejora del medioambiente. El 90% de la inversión debería destinarse directamente a las comunidades, a los campesinos, de forma generalizada y no discriminatoria, porque tanto valor tiene un árbol sembrado por un campesino como el que puede sembrar una persona que participó en el conflicto”, concluyó.

Plan piloto

Debido a que la iniciativa 6416 que permitiría nuevos inscritos bajo el programa que ya funciona, uno de los diputados ponentes Byron Tejeda, anunció en dicha citación que en Baja Verapaz se llevará a cabo un plan piloto del 21 al 25 de julio junto al Registro Nacional de las Personas (Renap) para que los exmilitares o viudas puedan tener la papelería vigente.

Se habló de cerca de diez mil personas más que podrían ser incluidas por tal reforma, si logra ser aprobada.