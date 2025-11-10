Veteranos militares anuncian protestas en todo el país; Gobierno advierte que no permitirá bloqueos

Asociaciones de veteranos militares y patrulleros civiles anunciaron que este martes 11 de noviembre llevarán a cabo manifestaciones simultáneas en distintos puntos del país, informaron por medio de un comunicado.

La protesta, según un comunicado difundido por la Junta Nacional de Veteranos Militares, comenzará a las 7.00 horas y será de carácter indefinido.

Los organizadores señalaron que estarán presentes en más de 25 ubicaciones, entre ellas carreteras de Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Quiché, San Marcos, Escuintla y el área metropolitana.

Indicaron que el objetivo de la movilización es exigir el cumplimiento de demandas planteadas al Estado.

En el documento se afirma que el derecho de manifestación está garantizado por la Constitución Política de la República y se solicita a las autoridades garantizar la seguridad de la población durante la jornada.

Algunas asociaciones de veteranos militares aclararon que la convocatoria para este martes no representa un consenso general, ya que varios de sus integrantes no participarán en el movimiento. Indicaron que optarán por continuar con el diálogo y presentar una propuesta formal a las autoridades.

Ante el anuncio, el Gobierno de la República aseguró que respetará el derecho a manifestar, pero fue enfático al señalar que no se tolerarán bloqueos de carreteras, debido a que estos afectan derechos fundamentales de otros ciudadanos.

“Reiteramos la posición fundamental del Gobierno: que el derecho de manifestación y de protesta es un derecho constitucionalmente establecido, que va a ser respetado por el Gobierno de la República. Así que protestar y manifestarse en términos de sus intereses es perfectamente legítimo y, es más, se protegerá su derecho a hacerlo. Lo que no pueden hacer es bloquear la circulación, y si en un caso incurren en esto, el Gobierno actuará de acuerdo con los protocolos establecidos”, dijo el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa.

El mandatario también afirmó que un grupo específico estaría convocando a las movilizaciones.

“Vimos que un grupo es el que hace el llamado a protestas”, puntualizó.

Las autoridades de Gobernación y de la Policía Nacional Civil no han dado detalles sobre operativos o medidas específicas, pero reiteraron que se mantendrán atentos para garantizar el orden y el respeto a la libre locomoción.

Puntos donde se prevén manifestaciones

Martes 11 de noviembre de 2025 — desde las 7.00 horas

Petén

Aeropuerto

Izabal

Cruce La Ruidosa

Zacapa

Puente Río Hondo

Cruce La Fragua

Chiquimula

Cruce a Ipala

Alta Verapaz

Cruce San Julián

Cruce Raxruhá

Baja Verapaz / Salamá

La Cumbre

Quiché

Las Trampas

Los Encuentros

Totonicapán y Quetzaltenango

El Emigrante

Cuatro Caminos

Jutiapa

Pedro de Alvarado

San Cristóbal Fronteras

Santa Rosa

El Boquerón

Escuintla

Circunvalación

Santa Lucía Cotzumalguapa

Portuaria Quetzal

Jalapa y El Progreso

Ingreso a Sanarate

Sacatepéquez

San Lucas Sacatepéquez

Chimaltenango

Cruce a Patzicía

Huehuetenango

Xinaché

Suchitepéquez y Retalhuleu

Cruce a San Felipe

Puente Castillo Armas

San Antonio

San Marcos

Cruce La Virgen

Cruce San Antonio

Guatemala (departamento)