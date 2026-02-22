Partido Victoria elige a su nuevo Comité Ejecutivo e incorpora a diputada de San Marcos a sus filas

Este domingo 22 de febrero, el partido político Victoria realizó su asamblea nacional, en la que eligió a su nuevo comité ejecutivo y tribunal de honor, en un hotel de la zona 4 capitalina. Esto, como parte de los procesos que estará llevando a cabo la agrupación política con miras a los comicios generales que se realizarán en el 2027.

El nuevo comité ejecutivo de la agrupación estará encabezado por Edgar Abraham Rivera Sagastume, como secretario general, quien también es uno de los fundadores de dicho partido. Como secretario general adjunto número uno fue elegido Manuel de Jesús Rivera Estevez; secretaria general adjunta número dos, Mildred Luizella Tan Manrrique; secretario general adjunto número tres, Raúl Francisco Pimentel Mata; secretario de Actas, Edwin Afredo López González; secretario de Asuntos Legislativos, Juan Carlos Rivera Estevez, entre otros cargos.

Además de la elección de su comité ejecutivo, también se realizó la presentación de nuevos integrantes de la agrupación, entre los que se encuentran la diputada de San Marcos, Vivían Preciado Navarijo, y la alcaldesa de La Blanca, San Marcos, Edilma Navarijo, quien es madre de la diputada.

También fueron presentados como nuevos integrantes el exalcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Winter Coc Ba quién ya había formado parte de la agrupación, y Erick Cano Zamora, exjefe del Estado Mayor durante el 2017 y 2018.

Victoria es el tercer partido político al cual se integra la diputada Navarijo, ya que en la novena legislatura fue electa por el cancelado partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y, para el periodo actual, fue electa por el partido Podemos, del cual fue expulsada. Con su incorporación, la agrupación contará con tres diputados en el Congreso: Juan Carlos Rivera, Randy Coc y Vivían Preciado.

En la actividad también se pudo notar la presencia de otros personajes que han incursionado en la política, como el exdiputado y excandidato a la Vicepresidencia por el partido Creo, José Rodolfo Neutze Aguirre, así como Fridel de León, quién fue vocero del extinto partido Líder.

Ausentes

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la actividad fue la ausencia del exalcalde de Mixco, excandidato a la Presidencia y exsecretario general de la agrupación, Amílcar Rivera Estevez, así como de su hermano Abraham Rivera Estevez, quien actualmente es alcalde de Escuintla.

Según fuentes allegadas a la agrupación política, el alcalde de Escuintla estaría buscando nuevamente su reelección en el cargo con la agrupación, y por este motivo no estaría interesado en ostentar algún cargo dentro del comité ejecutivo.

En cuanto a Amílcar Rivera, se nos indicó que estaría buscando participar nuevamente por la Presidencia en los comicios del 2027, pero con una agrupación política distinta. También descartaron que la ausencia de ambos hermanos se deba a problemas internos o conflictos familiares.