Comunidad Elefante realiza su asamblea nacional y suma nuevos aliados entre exdiputados y exalcaldes

En el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, se llevó a cabo la asamblea nacional del partido político Comunidad Elefante, en la que se confirmó a Hugo Peña, excandidato presidencial de la agrupación, como secretario general.

La actividad forma parte de los preparativos que la agrupación está llevando a cabo con miras a los comicios del 2027. Los cargos principales dentro del Comité Ejecutivo de la agrupación política son los siguientes: Hugo Peña Medina, secretario general; Rodrigo Pellecer, secretario general adjunto; Eliseo Vargas, secretario general adjunto dos; Jorge Atz, secretario general adjunto tres; César Ruano, secretario general adjunto cuatro.

Peña aseguró que como parte de su plan en la agrupación política “impulsará como punto de partida una consulta popular para convocar a una asamblea constituyente, proceso que, avanzaría de manera paralela a seguridad económica”.

También aseguró que "no negará la entrada a ningún ciudadano que desee integrarse al proyecto político".

“Hay gente que se está sumando en todo el país y ni modo que le vamos a decir que no a la gente que viene”, aseguró Peña.

De esa cuenta, pudo observarse en la actividad a varios personajes que han incursionado en la política, como el exdiputado Fernando García Gudiel, conocido como "El Príncipe"; Javier Gramajo, quien buscará regresar a la alcaldía de Villa Nueva, y Jorge Luis Gramajo, exgobernador de Guatemala, quien aspira a una diputación en el Congreso.

También se suma a la agrupación Estuardo Vargas Morales, exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien fue sancionado por Estados Unidos.

En la actividad también pudo observarse a Carlos Peña, hijo de Hugo Peña, ganador del Latin American Idol en el 2007, quien estuvo presente junto a su esposa en la asamblea nacional de la agrupación política.