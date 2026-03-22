Partido Azul realiza su asamblea nacional y presenta a nuevos integrantes

Este domingo 22 de marzo se realizó la Asamblea Nacional del Partido Azul, en un conocido hotel de la zona 10 capitalina. Dicho acto es parte de las actividades que la agrupación política realiza de cara al proceso electoral y a las elecciones que se llevarán a cabo en el 2027.

Durante la actividad se hizo la presentación del economista Giovanni Reyes, quien, a petición del comité de la juventud de la agrupación, fue designado como secretario nacional de Desarrollo Económico y Social del partido. Según se ha tenido conocimiento por parte de integrantes de la agrupación, Reyes, así como Jorge Gramajo, estarían conformando el binomio presidencial que representará al partido en las elecciones generales del próximo año.

Reyes brindó detalles acerca de los planes que tiene la agrupación política para los próximos meses, entre ellos el fortalecimiento del proceso de afiliación.

“Nosotros queremos fortalecer el sistema democrático del país y para eso la situación de la afiliación, de la formación, para que la gente tenga elementos de criterio y criterios para poder ir conformado los diferentes partidos políticos”, aseguró.

También comentó que las actuaciones del partido se llevarán a cabo sobre la legalidad y el respeto al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Creo que acá hay dos rasgos. Uno es que la intención debe ser fortalecer nuestro sistema democrático participativo, pero eso corre paralelo, creo yo, a una situación indiscutiblemente importante, el respeto a la situación de legalidad, porque la legalidad representa el acuerdo, los grandes acuerdos sociales en que los diferentes sectores de la población han llegado a coincidir para una normativa dentro de nuestra vida social, económica, cultural y política”, aseguró.

Caras conocidas

Durante el desarrollo de la asamblea se pudo notar la presencia de varios diputados y exdiputados que ahora forman parte del Partido Azul. Uno de ellos fue el diputado elegido por el partido Bien, César Dávila, quien ahora funge en el Congreso como diputado independiente.

También se observó la presencia de Jean Paul Briere, exdiputado del partido Todos; Odi Cuellar, exdiputada del Partido Patriota durante el gobierno de Otto Pérez Molina; Otto Javier Castillo, excandidato a la alcaldía de Villa Nueva con el partido Prosperidad Ciudadana, así como Pablo Leal Oliva, exmagistrado suplente del TSE.

El gran ausente en la actividad fue el expresidente y actual primer vicepresidente del Legislativo, Nery Ramos, quien fue elegido como diputado por el departamento de Jutiapa con el Partido Azul en las elecciones generales del 2023.