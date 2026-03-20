Magistrados del TSE del periodo 2026-2032 toman posesión en evento a puerta cerrada

A puerta cerrada se desarrolla la toma de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para el período 2026-2032.

La magistratura estará a cargo por los próximos seis años y tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar los próximos dos eventos electorales en Guatemala.

La reserva del acto de toma de posesión, según el equipo de Comunicación Social del TSE, se debe a una instrucción de las nuevas autoridades.

Pero integrantes de nuevo pleno del TSE aseguran que no emitieron ningún instrucción, asegurando que la planificación del acto estuvo a cargo de las autoridades salientes.

La nueva administración del TSE asume tras una magistratura que estuvo acompañada de dudas de diversos sectores, mismos que se intensificaron durante el proceso electoral del 2023.

El pleno electoral saliente fue cuestionado en un primer momento por aparentes actos discrecionales para aceptar o rechazar candidaturas en el pasado evento electoral.

Pero los cuestionamientos fueron en escala tras la primera ronda de votaciones de elecciones generales. El Ministerio Público abrió una investigación contra las autoridades del TSE por aparentes irregularidades en el voto.

Posteriormente las denuncias también abarcaron aparentes anomalías en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, conocido como TREP, que tuvo un costo de Q148 millones.

La compra de ese sistema le costó un proceso penal a cuatro de los cinco magistrados titulares salientes del Tribunal Supremo Electoral.

Ahora la nueva administración, a criterio de analistas, deberá de recuperar la confianza ciudadana de cara al próximo evento electoral del 2027, en donde las futuras autoridades deberán de hacer la convocatoria a elecciones generales en los próximos 10 meses.

Descarta huir

La ahora exmagistrada Blanca Alfaro, asegura que está tranquila, pese a tener más de 50 denuncias en su contra y ya no estar protegida de la inmunidad.

"A veces en las noches he meditado, ayer decía, Yes Master 53 denuncias, una última por peculado. Es que no se cansan, es que ya el país quiere paz", dijo Alfaro.

La exfuncionaria electoral fue la única que no enfrentó un proceso penal por el Caso TREP, y señala que en ningún momento ha contemplado escapar de la justicia.

"Yo estoy completamente convencida que no tengo por qué huir. Huir sería decir que hice las cosas mal y que yo pude haber manipulado algún voto ciudadano. Tomar la decisión no fue fácil, pero me voy a quedar", dijo.

Alfaro señala que tiene conocimiento que en dos ocasiones se ha pedido una orden de captura, escenario qué no descarta en un futuro por ya no tener inmunidad.

"Sé que le pidieron al juez ya dos veces mi orden de captura. Estoy esperándola, espero que la judicatura que me tenga que juzgar lo haga con esa objetividad; del Ministerio Público pues no espero nada más que la crueldad con la que han ejercido su mandato, la falta de objetividad", concluyó.