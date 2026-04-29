Los detalles de la reforma al ISR, según decreto 13-2026: qué cambia para quienes ganan salario mínimo

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Los detalles de la reforma al ISR, según decreto 13-2026: qué cambia para quienes ganan salario mínimo

El Congreso aprobó reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) en Guatemala, eliminando el impuesto para quienes devengan salario mínimo desde 2026 en adelante. Conozca los cambios, deducciones y cómo aplicará la nueva ley.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ BANANO AME8062. CHANGUINOLA (PANAMÁ), 27/03/2026.- Fotografía del 4 de marzo de 2026 que muestra a trabajadoras empacando racimos de bananos tras la apertura gradual de la actividad bananera por parte de la transnacional Chiquita en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá). Bocas del Toro es una provincia de naturaleza exuberante con una extensión de 4.654 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 160.000 personas, en su mayoría indígenas en condición de pobreza. La industria bananera, dominada por Chiquita desde hace más de 100 años, sostiene más del 80 % de la economía de la región. EFE/ Marcelino Rosario

Reforma al ISR, aprobada por el Congreso el 28 de abril de 2026, en Guatemala elimina el impuesto para quienes ganan salario mínimo desde 2026, tras la aprobación del Decreto 13–2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Congreso de la República aprobó el Decreto 13–2026, una reforma a la Ley de Actualización Tributaria que elimina el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores que devengan salario mínimo en Guatemala.

La medida modifica el Decreto 10–2012 y aplica a personas en relación de dependencia en distintos sectores económicos. El objetivo es evitar que quienes perciben ingresos mínimos queden sujetos a retenciones de este impuesto.

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Cómo se calculaba la base imponible (sin las reformas)

De acuerdo con el artículo 72 del Decreto 10–2012, la base imponible del ISR para asalariados permitía deducir hasta Q60 mil anuales. Este monto se dividía en:

  • Q48 mil por gastos personales no comprobables
  • Q12 mil acreditables por IVA en compras y servicios

En la práctica, los primeros Q48 mil anuales —equivalentes a Q4 mil mensuales, incluyendo el bono incentivo— ya estaban exentos del ISR.

Además, prestaciones como el aguinaldo y el Bono 14 también estaban exoneradas.

Salario mínimo 2026 y su impacto en el ISR

El ajuste al salario mínimo 2026 fue clave en esta reforma. En la circunscripción económica 1 —que incluye el departamento de Guatemala— el salario cambió así

Salario Mínimo No Agrícola

  • 2025: Q3,723.05 + Q250 de bonificación Q3,973.05 mensuales
  • 2026: Q4,002.28 + Q250, para un total de Q4,252.28 mensuales 

Este incremento generó que el salario mínimo superara el umbral exento (Q4 mil), y eso se traducía en una retención mínima de ISR de aproximadamente Q2.95 mensuales (Q35.38 anuales).

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Qué cambia con el Decreto 13–2026

Con la reforma, se elimina el ISR para quienes ganan el salario mínimo, evitando cualquier retención, por mínima que sea.

El Decreto establece que esta exención no será temporal. Cada año se deberá actualizar el monto según el salario mínimo más alto vigente en el país, garantizando que la medida se mantenga vigente ante futuros incrementos salariales.

Ajustes anuales a cargo de la SAT

El artículo 2 de la reforma indica que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será la encargada de actualizar y publicar anualmente los valores de deducción aplicables.

Además, se determina que el beneficio fiscal tomará como base el salario mínimo más alto, independientemente de la circunscripción económica.

Deducción extraordinaria para 2026

Como parte de la transición, se estableció una deducción extraordinaria de Q3,024 sin necesidad de comprobación para el período fiscal 2026.

Esta medida complementa la deducción existente de Q48 mil anuales y asegura que ningún trabajador que perciba el salario mínimo quede afectado por el ISR durante este año.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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