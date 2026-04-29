Los detalles de la reforma al ISR, según decreto 13-2026: qué cambia para quienes ganan salario mínimo

El Congreso de la República aprobó el Decreto 13–2026, una reforma a la Ley de Actualización Tributaria que elimina el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores que devengan salario mínimo en Guatemala.

La medida modifica el Decreto 10–2012 y aplica a personas en relación de dependencia en distintos sectores económicos. El objetivo es evitar que quienes perciben ingresos mínimos queden sujetos a retenciones de este impuesto.

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Cómo se calculaba la base imponible (sin las reformas)

De acuerdo con el artículo 72 del Decreto 10–2012, la base imponible del ISR para asalariados permitía deducir hasta Q60 mil anuales. Este monto se dividía en:

Q48 mil por gastos personales no comprobables

Q12 mil acreditables por IVA en compras y servicios

En la práctica, los primeros Q48 mil anuales —equivalentes a Q4 mil mensuales, incluyendo el bono incentivo— ya estaban exentos del ISR.

Además, prestaciones como el aguinaldo y el Bono 14 también estaban exoneradas.

Salario mínimo 2026 y su impacto en el ISR

El ajuste al salario mínimo 2026 fue clave en esta reforma. En la circunscripción económica 1 —que incluye el departamento de Guatemala— el salario cambió así

Salario Mínimo No Agrícola

2025: Q3,723.05 + Q250 de bonificación Q3,973.05 mensuales

2026: Q4,002.28 + Q250, para un total de Q4,252.28 mensuales

Este incremento generó que el salario mínimo superara el umbral exento (Q4 mil), y eso se traducía en una retención mínima de ISR de aproximadamente Q2.95 mensuales (Q35.38 anuales).

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Qué cambia con el Decreto 13–2026

Con la reforma, se elimina el ISR para quienes ganan el salario mínimo, evitando cualquier retención, por mínima que sea.

El Decreto establece que esta exención no será temporal. Cada año se deberá actualizar el monto según el salario mínimo más alto vigente en el país, garantizando que la medida se mantenga vigente ante futuros incrementos salariales.

Ajustes anuales a cargo de la SAT

El artículo 2 de la reforma indica que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será la encargada de actualizar y publicar anualmente los valores de deducción aplicables.

Además, se determina que el beneficio fiscal tomará como base el salario mínimo más alto, independientemente de la circunscripción económica.

Deducción extraordinaria para 2026

Como parte de la transición, se estableció una deducción extraordinaria de Q3,024 sin necesidad de comprobación para el período fiscal 2026.

Esta medida complementa la deducción existente de Q48 mil anuales y asegura que ningún trabajador que perciba el salario mínimo quede afectado por el ISR durante este año.