Calculo de ISR para asalariados en Guatemala: cinco claves si gana más de Q4 mil mensuales

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un tributo que grava los ingresos obtenidos por personas individuales y jurídicas en Guatemala.

En el caso de los trabajadores asalariados, este impuesto se aplica sobre las rentas del trabajo y es retenido directamente por el empleador, quien debe trasladar el pago a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

1. ¿Qué es el ISR y a quiénes aplica?

De acuerdo con la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012, el ISR grava los ingresos provenientes de tres categorías: actividades lucrativas, rentas del trabajo y rentas de capital y ganancias de capital. Para los asalariados, únicamente aplica la categoría de rentas del trabajo.

Estas incluyen sueldos, bonificaciones, comisiones, horas extras, bonos y cualquier otra remuneración derivada de una relación de dependencia, dentro o fuera del país.

2. ¿A partir de qué salario se paga ISR en Guatemala?

No todos los asalariados están obligados a pagar ISR. La ley establece un monto mínimo exento que determina desde qué nivel de ingresos comienza la retención del impuesto.

La legislación establece que los primeros Q48 mil anuales, equivalentes a Q4 mil mensuales, están exentos del pago del impuesto, al considerarse gastos personales no comprobables.

Por lo tanto, solo quienes perciben ingresos superiores a ese monto están sujetos a retención de ISR, es decir, quienes ganan a partir de Q4 mil 001 mensuales.

LECTURAS RELACIONADAS Cómo queda el salario mínimo 2026 en Guatemala

3. Deducciones permitidas para asalariados

La legislación tributaria permite a los trabajadores restar ciertos montos de sus ingresos anuales, lo que reduce la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar.

Para determinar la renta imponible, los trabajadores pueden deducir hasta Q60 mil anuales, distribuidos de la siguiente forma:

Q48 mil por gastos personales, sin necesidad de comprobación.

Q12 mil acreditables por IVA pagado en gastos personales, respaldados con facturas.

Estos Q12 mil no se deducen de forma automática. Solo pueden acreditarse, y eventualmente devolverse como crédito de ISR, si el trabajador presenta la planilla de IVA FEL ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En conjunto, estas deducciones reducen el monto sobre el cual se calcula el impuesto anual.

4. Tarifas del ISR para rentas del trabajo

El monto del ISR que debe pagar un asalariado depende del total de su renta imponible anual y se calcula aplicando porcentajes definidos en la ley vigente.

La SAT establece dos rangos para el cálculo del ISR anual:

De Q0.01 a Q300,000: 5% sobre la renta imponible.

Más de Q300,000: Q15,000 fijos más 7% sobre el excedente.

4.1 Ejemplo práctico del cálculo del ISR

Para comprender mejor cómo funciona el cálculo del ISR, resulta útil analizar un caso práctico que incluya ingresos, deducciones y la aplicación de la tarifa correspondiente.

Un trabajador con los siguientes ingresos mensuales:

Sueldo base: Q6,000

Bonificación incentivo: Q250

Horas extras: Q150

Total mensual: Q6,400

Deducciones:

Exención por gastos personales: Q4,000

Descuento del IGSS (4.83%): Q289.80

Renta imponible mensual: Q1,907.34

ISR mensual: Q95.37 (5% de la renta imponible)

Según esta proyección, el empleador deberá retener mensualmente Q95.37 en concepto de ISR al trabajador, monto que debe ser trasladado a la Superintendencia de Administración Tributaria.

No obstante, esta cifra puede variar si se registran cambios en los ingresos del empleado, ya sea por incremento salarial, pago de horas extra o reducción en el tiempo o jornada laboral.

5. ¿Cómo se paga el ISR?

En Guatemala, el ISR de los asalariados no se paga de forma directa por el trabajador, sino mediante retenciones mensuales realizadas por el empleador.

El empleador actúa como agente de retención y está obligado a:

Calcular la retención mensual.

Descontar el ISR del salario.

Declarar y pagar el impuesto ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Además, debe entregar una constancia de retención al trabajador dentro de los primeros 10 días posteriores al pago del salario.