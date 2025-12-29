Planilla IVA-FEL 2025: fechas, requisitos y cómo calcular el reembolso

Si es trabajador guatemalteco bajo el régimen asalariado, presentar la planilla IVA-FEL 2025 puede permitirle recuperar parte del impuesto al valor agregado (IVA) pagado durante el año fiscal 2025, con un reembolso de hasta Q600, que se verá reflejado en el ISR retenido por su patrono.

Desde la implementación del sistema de Facturas Electrónicas en Línea (FEL) por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), este trámite se realiza de forma automática, ya que el sistema recopila las facturas emitidas a nombre del contribuyente, por lo que presentar la planilla puede tomar solo unos minutos.

¿Cuándo se presenta la planilla IVA-FEL 2025?

El plazo para presentar la planilla inicia el 1 de enero de 2026 y finaliza el décimo día hábil de enero, que corresponde al 15 de enero de 2026.

El beneficio aplica sobre las compras realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué facturas se pueden incluir en la planilla IVA-FEL 2025?

Se toman en cuenta todas las facturas electrónicas emitidas a nombre del contribuyente, siempre que estén registradas en el sistema de Facturas Electrónicas en Línea (FEL).

Las facturas emitidas como Consumidor Final no generan crédito fiscal y, por lo tanto, no se incluyen en el cálculo del reembolso.

Las autoridades de la SAT recuerdan que el reembolso no lo realiza la Superintendencia, sino el patrono, y que no presentar la planilla IVA-FEL no conlleva sanciones ni multas, aunque sí implica perder la posibilidad de recuperar el crédito acumulado por el IVA.

¿Quiénes pueden presentar la planilla?

Este beneficio está disponible únicamente para trabajadores inscritos en el Régimen Asalariado.

No aplica para:

Pequeños contribuyentes

Personas inscritas en el Régimen General

Estudiantes

Asalariados cuyo RTU no esté actualizado bajo este régimen

Además, es indispensable:

Tener el RTU actualizado en la Agencia Virtual SAT

Contar con el NIT del patrono

Solicitar facturas a su nombre (las de “Consumidor Final” no aplican)

¿Cómo presentar la planilla IVA-FEL?

La Superintendencia de Administración Tributaria habilita la opción para presentar la planilla IVA-FEL a partir del 1 de enero de cada año.

Una vez disponible, el contribuyente debe seguir estos pasos:

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT.

Seleccionar la opción Servicios Tributarios.

Elegir Planilla IVA-FEL.

Revisar la información precargada por el sistema, basada en las facturas electrónicas emitidas a su nombre.

Confirmar y presentar la planilla.

El proceso es rápido y no requiere ingresar facturas de forma manual, ya que el sistema FEL consolida automáticamente la información registrada durante el año fiscal.

¿Cuánto puede recibir de reembolso?

La Ley de permite acumular hasta Q12,000 de crédito fiscal de IVA, lo que equivale a un reembolso máximo de Q600 anuales.

La fórmula es IVA crédito acumulado × 0.05 = Reembolso de ISR

Ejemplos:

IVA acumulado Q12,000, recibirá un reembolso Q600 (máximo permitido)

IVA acumulado Q6,200, recibirá un reembolso Q300

IVA acumulado Q3,600, recibirá un reembolso Q180

En ningún caso el reembolso puede superar los Q600, según lo establecido.