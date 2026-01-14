A partir de qué salario se paga ISR en Guatemala y cómo impacta al sueldo mínimo 2026

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual en Guatemala grava los ingresos de personas individuales y jurídicas conforme a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el impuesto aplica únicamente a la categoría de rentas del trabajo.

Estas rentas incluyen sueldos, bonificaciones extraordinarias, comisiones, horas extras y cualquier otra remuneración derivada de una relación laboral, ya sea dentro o fuera del país.

LECTURAS RELACIONADAS Calculo de ISR para asalariados en Guatemala: cinco claves si gana más de Q4 mil mensuales

El ISR anual en Guatemala se paga desde ingresos superiores a Q4 mil mensuales, por lo que el Gobierno asegura que el salario mínimo 2026 no se verá afectado.

¿Desde qué salario se paga ISR anual?

No todos los asalariados están obligados a pagar este tributo. La legislación vigente establece un monto mínimo exento que determina a partir de qué nivel de ingresos se aplica la retención.

La ley fija que los primeros Q48 mil anuales, equivalentes a Q4 mil mensuales, están exentos del pago del ISR al considerarse gastos personales no comprobables.

Por lo tanto, solo quienes perciben ingresos superiores a Q4 mil 001 mensuales quedan sujetos a retención del impuesto.

Salario mínimo 2026 y el impacto del ISR

El aumento al salario mínimo 2026 en Guatemala, aprobado por el Gobierno, generó dudas sobre un posible impacto tributario para los trabajadores. Esto ocurre porque, al superar el límite exento, algunos empleados podrían quedar sujetos al pago del ISR, aunque el monto a retener sea mínimo.

En el sector no agrícola de la Circunscripción Económica 1, que aplica únicamente al departamento de Guatemala, el nuevo salario mínimo rebasa ligeramente el monto mensual exento.

El salario base quedó fijado en Q4 mil 002.28, que al sumarse la bonificación incentivo de Q250, asciende a Q4 mil 252.28, tras el incremento del 7.5%.

Sin embargo, la SAT aclaró que la retención del impuesto estará sujeta a la presentación de la planilla del IVA, y que, debido al monto, se aplica únicamente la tarifa mínima del 5%.

LECTURAS RELACIONADAS Devolución de ISR en relación de dependencia: qué ingresos y deducciones modifican el impuesto anual

Tarifas del ISR para asalariados

El cálculo del ISR anual se realiza sobre el total de la renta imponible y se determina aplicando los rangos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT):

De Q0.01 a Q300 mil anuales: se aplica una tarifa del 5% sobre la renta imponible.

Más de Q300 mil anuales: se pagan Q15 mil fijos, más un 7% sobre el excedente.

En términos prácticos, para un trabajador cuyo salario apenas supera el monto exento, la retención mensual del ISR que realiza el patrono sería mínima, y rondaría aproximadamente los Q3 mensuales, dependiendo de su ingreso exacto.

Salarios mínimos vigentes para 2026

Con los incrementos aprobados y la bonificación incentivo, los salarios mínimos 2026 quedan así:

Circunscripción Económica 1 (Departamento de Guatemala):

Agrícola: Q3,791.20 (Q4,041.19 con bonificación).

No agrícola: Q4,002.28 (Q4,252.28 con bonificación).

Exportadora y maquila: Q3,409.73 (Q3,659.73 con bonificación).

Circunscripción Económica 2 (Resto del país):

Agrícola: Q3,625.89 (Q3,875.89 con bonificación).

No agrícola: Q3,816.90 (Q4,066.90 con bonificación).

Exportadora y maquila: Q3,221.10 (Q3,471.10 con bonificación).

En síntesis, el salario mínimo en Guatemala para 2026, sin incluir la bonificación incentivo, oscila entre Q3 mil 221.10 y Q4 mil 002.28, según la circunscripción económica, la actividad productiva y la ubicación geográfica, lo que explica por qué el Gobierno sostiene que el impacto del ISR anual será limitado.