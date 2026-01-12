Devolución de ISR en relación de dependencia: qué ingresos y deducciones modifican el impuesto anual

Aunque la ley establece que los asalariados en Guatemala que perciben ingresos superiores a Q4 mil 001 deben cumplir con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante retenciones mensuales efectuadas por su patrono, existen situaciones en las que, al cierre del año fiscal, puede generarse un saldo pendiente o a favor ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debido a ingresos adicionales y deducciones autorizadas por la ley.

Las autoridades tributarias enfatizan que estos ajustes no implican un error del empleador, sino que el monto del ISR puede variar según los ingresos efectivamente percibidos y las deducciones aplicadas al finalizar el período fiscal.

A continuación, se responden siete puntos esenciales para comprender mejor cómo funciona el pago del ISR, las retenciones en exceso y los pagos pendientes.

¿Cómo se calcula el ISR sobre el salario en Guatemala?

El ISR se determina según los ingresos anuales del trabajador, aplicando las siguientes tarifas:

Rango de renta imponible Importe fijo Tarifa de ISR De Q0.01 a Q300,000.00 Q0.00 5% sobre la renta imponible De Q300,000.01 en adelante Q15,000.00 7% sobre el excedente de Q300,000.00 Tabla que determina cuál es el porcentaje a pagar de ISR en Guatemala. Elaboración propia con información de la Ley de actualización Tributaria

¿Por qué un asalariado podría deber ISR?

Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) explican que, aunque el ISR se retenga mensualmente, el cálculo se basa en una proyección anual que puede variar durante el año.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la retención mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calculada a partir del salario mensual del trabajador. No obstante, durante el año fiscal pueden generarse ingresos adicionales que no estaban contemplados en esa proyección inicial, lo que modifica el cálculo final del impuesto.

Ingresos que afectan la proyección del ISR

De acuerdo con la SAT, ciertos pagos adicionales que el trabajador recibe a lo largo del año no siempre están contemplados en la proyección inicial del patrono y pueden incrementar la carga tributaria.

Entre los ingresos que pueden alterar la retención del ISR se incluyen:

Bono vacacional

Bonificaciones extraordinarias

Comisiones por ventas

Pago de horas extras

Estos montos forman parte de la renta de trabajo y son considerados ingresos gravables, conforme al artículo 68 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.

Liquidación anual del ISR

Según detallan las autoridades tributarias, entre enero y marzo los patronos deben realizar la liquidación final, considerando la totalidad de los ingresos percibidos por el empleado durante el año fiscal.

En este proceso, el patrono debe considerar toda la renta bruta anual del trabajador y restar las rentas exentas para determinar la renta imponible, es decir, la base sobre la cual se calcula el ISR.

Deducciones permitidas por ley

La SAT aclara que, durante la liquidación, el trabajador puede presentar documentos que respalden deducciones autorizadas, las cuales pueden disminuir el impuesto determinado.

Durante la liquidación, el empleado puede presentar documentos que respalden deducciones autorizadas, entre ellas:

Donaciones

Pago de seguros no dotales

Estas deducciones pueden reducir el monto del impuesto a pagar o generar un saldo a favor.

¿Qué pasa si hay ISR pendiente o retenido en exceso?

Autoridades de la SAT señalan que, una vez aplicada la liquidación y las deducciones, el patrono establece si hubo retenciones en exceso o si existe un ISR pendiente de pago.

El patrono, como agente retenedor, determinará si:

Existe impuesto retenido en exceso, o

Hay un saldo pendiente de pago por parte del empleado.

Cómo funciona la devolución del ISR

La SAT aclara que los patronos son responsables de efectuar tanto las retenciones como las devoluciones.

En ese sentido, si se detecta una retención en exceso, el empleador la devolverá al trabajador mediante la proyección del año en curso.

Por ejemplo, si un empleado presentó deducciones en 2025, el patrono puede compensar ese monto durante la proyección de retenciones de 2026, dejando de trasladar parte del ISR a la SAT para devolverlo al trabajador.

Pago de ISR pendiente

Si existe un monto por pagar, el empleador informará al trabajador, quien deberá completar el formulario SAT-1431 (ISR Relación de Dependencia) a través de Declaraguate.

Según la ley, el pago puede realizarse hasta el 31 de marzo.