¿Qué es la planilla IVA-FEL y cómo ayuda a recuperar parte del ISR en Guatemala?

De acuerdo con la Ley del ISR, los patronos están obligados a proyectar los ingresos anuales de sus empleados (del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año) y realizar la retención correspondiente, la cual es trasladada a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La presentación de la planilla IVA-FEL es un derecho de los trabajadores bajo el régimen asalariado pueden optar como mecanismo que les permite reducir la renta neta anual y optar a una posible devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aplicada en forma de acreditación del IVA pagado.

La planilla IVA-FEL permite a los contribuyentes recuperar parte de ese monto retenido.

¿Quiénes están obligados a pagar ISR?

Según la Ley de Actualización Tributaria, únicamente los trabajadores que perciben ingresos mensuales superiores a Q4 mil están sujetos al pago y retención del ISR.

Quienes ganan menos de ese monto no están obligados a pagar este impuesto ni pueden optar al beneficio de la planilla IVA-FEL.

Además, si el contribuyente no presenta la planilla IVA-FEL, pierde automáticamente la posibilidad de acceder a alguna devolución de este beneficio fiscal.

¿Qué donaciones se pueden incluir?

La planilla permite deducir facturas que inciden directamente en la renta neta, entre ellas, donaciones a entidades del Estado, instituciones culturales, científicas o religiosas, así como asociaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Aunque no existe un límite legal para el monto donado, la SAT solo permite deducir hasta Q5 mil, incluso si la donación fue mayor. Para que sea válida, la entidad debe emitir un recibo con los datos del donador y adjuntar copia de su solvencia fiscal, documentación que debe entregarse al patrono.

Seguros que sí y que no se pueden deducir

Únicamente se permite deducir un seguro no dotal, como los seguros de vida sin devolución, en los que el beneficiario recibe el monto únicamente en caso de fallecimiento del asegurado. Para aplicar la deducción, el trabajador debe entregar al patrono el certificado del seguro.

No son deducibles los seguros por accidentes, de vehículos, incendios o salud, ya que estos contemplan algún tipo de devolución económica tras un siniestro.

Correcciones y plazos para presentar la planilla

Si después de presentar la planilla IVA-FEL el contribuyente necesita incluir o excluir documentos tributarios, puede hacerlo y presentar una nueva planilla, siempre que esté dentro de los 10 días hábiles establecidos en el Artículo 72 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.

Para el periodo fiscal 2025, la presentación de la planilla Iva-Fel estará habilitado en el sistema de la SAT del 1 de enero al 16 de enero de 2026.

Puede hacer modificaciones en la planilla, siempre y cuando esté en el periodo permitido, la última planilla presentada es la que debe informarse oficialmente al patrono.

¿Existe un monto mínimo o máximo de facturas?

La SAT aclara que no existe un monto mínimo de facturas a incluir. Sin embargo, el límite máximo del IVA acreditable es de Q12 mil, lo que equivale a facturas por aproximadamente Q112 mil. El monto máximo que puede devolverse al contribuyente es de Q600.

Aunque el trabajador registre facturas por Q150 mil, solo se tomarán en cuenta Q112 mil para efectos del beneficio fiscal.