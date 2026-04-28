Congreso elimina el pago del Impuesto Sobre la Renta para trabajadores que ganan el salario mínimo

Con 124 votos a favor, los diputados aprobaron el Decreto 13–2026, por medio del que se hace la modificación al Decreto 10–2012, que contiene la Ley de Actualización Tributaria. La reforma a la ley está encaminada a exonerar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a todos los trabajadores que devengan el salario mínimo en Guatemala.

Para concretar dicha reforma, los diputados conocieron en su tercer debate y redacción final las iniciativas 6705 y 6707, por medio de las que se logró la eliminación de dicho impuesto a todos los trabajadores que devengan el salario mínimo en relación de dependencia, correspondiente a las distintas actividades económicas que se realizan en el país.

Dentro del decreto se reforma el inciso “A” del artículo 72 del Decreto 10-2012, donde se establece la base imponible, en la que se indica la cantidad sobre la que se debe calcular el ISR. Según se establece, esta será actualizada automáticamente el 1 de enero de cada año, cuando el Organismo Ejecutivo modifique el monto del salario mínimo. También establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar los valores actualizados en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la publicación oficial del monto del salario mínimo correspondiente a las diferentes actividades económicas.

Según el artículo 4 del decreto, para el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, “se establece una deducción extraordinaria de Q3 mil 24, sin necesidad de comprobación alguna y adicional a las contempladas en el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria”.

El decreto se compone de cinco artículos, dentro de los cuales se proponen estas reformas estructurales, las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2027.

Luego de los tramites correspondientes, el decreto será remitido por parte del Congreso al Organismo Ejecutivo para su sanción.

Expresan su apoyo

Con la aprobación del decreto, varios diputados de distintos bloques legislativos se expresaron a favor de la eliminación del impuesto para los trabajadores guatemaltecos que devengan el salario mínimo, ya que, según indicaron, el pago del ISR les afecta en gran medida en sus bolsillos, considerando la situación económica que existe actualmente en Guatemala.

“El objetivo es que el monto deducible de ISR laboral de aquí en adelante sea equivalente al salario mínimo más bonificación de doce meses, eso significa que de aquí en adelante ninguna persona que gane el salario mínimo sea afecto al ISR laboral, porque gracias al incremento del salario mínimo en el año 2025, para el 2026 se superó el techo de ese monto deducible por gastos personales que equivale a Q48 mil quetzales, según la ley que se encontraba vigente. Gracias a este decreto, de aquí en adelante, no importa en cuánto se incremente el salario mínimo, este estará exento por completo, como gastos personales, de ISR laboral”, afirmó el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso.

“Esta iniciativa tiene un objetivo muy claro y es el de proteger el ingreso de miles de trabajadores del país, por eso se propuso un cambio de fondo: que las deducciones ya no estén atadas a un monto fijo, sino a la realidad del país. Además, esta iniciativa tiene un impacto profundamente justo, ya que garantiza que quienes ganan el salario mínimo no paguen ISR y eso es un impacto directo a los bolsillos de las familias guatemaltecas”, afirmó la diputada Laura Marroquín, del bloque oficial.

Apoyo a los institutos por cooperativa

Además de la aprobación del Decreto 13–2026, los diputados también aprobaron el Decreto 12–2026, por medio del cual se aprueba el apoyo a los institutos por cooperativa en todo el país, para que también puedan tener acceso a los programas de alimentación escolar, valija didáctica y libros de texto, esto con la finalidad de brindar a los estudiantes de estos centros educativos las mismas oportunidades y facilidades con las que cuentan los establecimientos públicos de educación. Según los diputados, los institutos por cooperativa suplen las necesidades de educación en los puntos del país donde no llega la educación pública, por lo que es necesario brindarles el apoyo necesario.

Así también, los diputados conocieron en su segunda lectura las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), esto por medio de una moción privilegiada firmada por diputados de distintos bloques legislativos.

La sesión se suspendió sin que se conociera el paquete de leyes que demandaban los veteranos militares. No hay más sesiones convocadas para la semana.