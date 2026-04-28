Contreras asegura financiamiento de Q200 millones para beneficio a veteranos: qué más piden al Congreso

El presidente del Congreso, Luis Contreras, reafirmó que este martes 28 de abril, será impulsada en el pleno la iniciativa 6723, propuesta que plantea extender el apoyo económico de Q1 mil mensuales a veteranos militares, en el marco de la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

El millonario desembolso tiene respaldo y se agendó para ser conocida en segunda lectura, aunque según Contreras, si se plantea su aprobación de urgencia nacional, contaría con los votos porque ya hay consensos.

"No hay necesidad de buscar financiamiento adicional; la ley establece que toda iniciativa debe tener fuente de financiamiento y esta ya la tiene. Tenemos Q200 millones para cumplir con los pagos y queremos que el veterano reciba 36 pagos, no limitarlo a tres años”, expresó el pasado 22 de abril.

En esa misma línea, aseguró el lunes 26 de abril que cuenta con los consensos necesarios para su avance en el pleno.

De acuerdo con lo expuesto por la Junta Directiva, la medida forma parte de los acuerdos alcanzados con representantes de exmilitares, en un contexto en el que también se reiteró el trámite de iniciativas relacionadas con el sistema de pensiones.

El anuncio se da luego que los manifestantes se presentaron esta semana en las afueras del Congreso para exigir avances en las reformas a su régimen de pensiones, exigiendo avance de las iniciativas 6623 y 6565, que forman parte de las propuestas para reformar el régimen de pensiones militares y de discapacitados del Ejército, actualmente en distintas fases de análisis y discusión en el Congreso.

La presencia de los manifestantes se concentró durante el desarrollo de la sesión plenaria del 21 de abril, donde Contreras les reiteró el compromiso de dar seguimiento a sus solicitudes.

Iniciativa 6623

La iniciativa 6623 es una de las principales demandas del sector.

Esta propuesta busca reformar la Ley del Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Ejército en el Orden Militar, con el objetivo de introducir ajustes al sistema de pensiones y ampliar los plazos para los procedimientos de evaluación médica de los beneficiarios.

En términos generales, la propuesta el reconocimiento de la condición de discapacidad y el acceso a la pensión pueda realizarse bajo un proceso más amplio en tiempos, para que los solicitantes completen su evaluación médica y continúen el trámite de su pensión dentro del Instituto de Previsión Militar (IPM).

De acuerdo con la información legislativa, la iniciativa quedó bajo análisis en las comisiones de Finanzas Públicas y de Previsión y Seguridad Social, donde aún está pendiente la emisión de un dictamen.

Iniciativa 6565

En paralelo, la iniciativa 6565 plantea una reforma a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado para que las pensiones no sean inferiores al salario mínimo no agrícola vigente, con un techo máximo de hasta Q7 mil mensuales. Esta iniciativa se incluyó en la agenda del Congreso para este martes 28.

Según lo informado por la Junta Directiva del Congreso, esta propuesta ha sido incluida para su conocimiento en primer debate en una próxima sesión ordinaria, como parte de los acuerdos alcanzados con los representantes de los jubilados y discapacitados militares.

En la más reciente jornada legislativa, las iniciativas relacionadas con los veteranos no fueron discutidas en el pleno, debido a que la sesión fue suspendida por falta de quórum, en medio de una agenda que incluyó otros temas económicos y fiscales.

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Nota del editor: Esta no se modificó debido a que la propuesta de extensión es en 36 pagos y no 36 meses. Ofrecemos disculpas por la imprecisión.