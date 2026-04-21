Veteranos militares cercan el Congreso, bloquean salidas y chocan con agentes de la PNC

Decenas de veteranos militares apostados frente a una de las entradas del Congreso de la República impiden la salida de diputados y personal del Organismo Legislativo, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron, lo que generó momentos de tensión, ya que se llegó al choque cuerpo a cuerpo.

Los veteranos militares plantean varias solicitudes a los diputados y están concentrados en la 8 avenida y 9 calle, zona 1.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que más de 500 personas están alrededor del Congreso de la República.

“Por favor, mucha precaución por el cierre vehicular de la octava avenida, desde la sexta hasta la décima calle de la zona 1”, dijo Montejo.

También se encuentra bloqueada el área de la novena calle y séptima avenida de la zona 1. Además, una cantidad considerable de buses extraurbanos está ubicada en los alrededores de la Plaza de la Constitución. Se recomienda utilizar vías alternas cercanas al Parque Colón, la avenida Elena, la calle Martí, el puente Olímpico y el Centro Cívico.

"Asimismo, aclaramos que las personas que están en el Centro Histórico durante esta jornada de martes son diferentes a los grupos que han anunciado que realizarán marchas durante la jornada del miércoles”, dijo Montejo.

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