Surgen dudas por las nuevas disposiciones de seguridad en las instalaciones del TSE

Las nuevas medidas de seguridad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) provocan dudas entre analistas, quienes señalan posibles vulneraciones a derechos básicos, como el acceso a la información, aunque las autoridades del ente electoral niegan ese fin.

El pasado lunes 25 de mayo las autoridades del TSE informaron las nuevas disposiciones, que incluyen la prohibición de ingresar a las instalaciones electorales con dispositivos electrónicos, como parte de una medida de ciberseguridad.

La medida adoptada se debe a los recientes ataques informáticos que sufrieron algunas instituciones de Estado, y será una acción preventiva en el TSE para resguardar la información sensible.

Pero a pesar de que el detalle ya había sido anunciado, fue hasta que la circular comenzó a ser replicada en las redes sociales que algunos comenzaron a emitir dudas alrededor de la medida.

El documento fechado el pasado 13 de mayo tiene como asunto “prohibiciones de ingresos de dispositivos electrónicos a las instalaciones del TSE”, destinada para visitantes y usuarios.

“Tomando en consideración la recomendación emitida por la Dirección de Seguridad Institucional se hace del conocimiento que, a partir de la presente fecha, queda prohibido el ingreso a las instalaciones de esta institución portando los siguientes dispositivos”, enlistando los siguientes:

Cámaras fotográficas o de video

Teléfonos celulares

Relojes inteligentes

Lentes con cámara integrada

Cualquier otro dispositivo electrónico similar que permita la captura de imágenes, almacenamiento de datos, audio o video

Añaden que la medida busca “fortalecer los protocolos de seguridad institucional, resguardar la integridad de las instalaciones, del personal y de la información que se maneja dentro de este tribunal”.

Según el acuerdo 128-2026 del TSE, el puesto de director de Seguridad Institucional fue otorgado a Carlos Edmundo Gil Morales, con un salario de Q27 mil mensuales.

Gil Morales entre los antecedentes públicos, aparece como jefe de seguridad de la Corte de Constitucionalidad (CC) en documentos del 2023, y su nombramiento en el TSE se dio con el respaldo de cuatro magistrados titulares y un suplente.

Medida "exagerada"

Para Alejandro Quinteros, analista político independiente, las medidas sugeridas por el nuevo jefe de seguridad del TSE son “exageradas”, considerando que esta institución suele recibir a muchos voluntarios en período electoral.

“El abordaje debería ser por formalizar procesos de visita a las distintas dependencias del TSE. Por mi labor alrededor del voluntariado electoral me ha tocado estar en todos lados, y uno como visitante está en áreas comunes, tradicionales, donde no hay inconvenientes en tener todo ese equipo que enumeran”, explica Quinteros.

Para él, este tipo de medidas pueden incluso chocar con la transparencia en el trabajo del TSE, una institución que en el 2023 fue altamente cuestionada y que ahora, para el 2027, debe fortalecerse de cara a las nuevas elecciones.

“Yo veo que hay necesidad de seguridad, especialmente en algunas como esta que tienen información muy sensible; sin embargo, creo que el abordaje no es el correcto porque puede vulnerar derechos constitucionales, como la publicidad de los actos y relacionados con la transparencia”, dijo.

Pero César Vega, analista de Acción Ciudadana, es más crítico con el TSE en su análisis, calificando de “alarmante” la medida que, si bien fue sugerida por un jefe de seguridad, fue respaldada por las autoridades electorales.

“La pregunta es qué quieren ocultar. Sabemos que hay información que debe ser protegida, pero esto parece una afrenta contra la ciudadanía de acceder a las instituciones”, señaló.

Para él, lo prudente sería fortalecer los espacios que tienen información sensible, sin tener que limitar a ciudadanos y a los mismos representantes de partidos políticos cuando acudan a la dependencia electoral.

“No puede dar esos mensajes a la ciudadanía y a los partidos políticos porque puede generar más desconfianza. Los resultados se van a proteger no cerrando las instituciones sino siendo transparentes”, indicó.

Sin limitar fiscalización

Ante las dudas emitidas por analistas por las nuevas medidas en el TSE, la institución aclaró que solo se trata de una medida de seguridad, que no va a limitar la fiscalización ni la transparencia.

“Es importante aclarar que estas acciones no buscan limitar la transparencia ni el acceso a la información pública. Por el contrario, la VIII Magistratura mantiene el compromiso de fortalecer la confianza ciudadana mediante procesos de transparencia, capacitación, acercamientos y apegados a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, dijo el TSE.

El TSE resaltó que son una dependencia que tiene “las puertas abiertas”, aclarando que la medida preventiva solo busca resguardar los datos que manejan como tribunal.

“Las medidas relacionadas con seguridad institucional y resguardo de información responden a criterios preventivos y técnicos orientados a fortalecer la protección de sistemas, datos y procesos internos, especialmente en el contexto preelectoral y ante los riesgos actuales en materia de ciberseguridad”, amplió la institución.

Por su parte, Mariella Rivera, presidenta del TSE, puntualizó que esta medida no será aplicada a los medios de comunicación, quienes tendrán libertad para ejercer su trabajo al momento de hacer coberturas.

También dijo que tampoco hay limitaciones para que los representantes de partidos políticos hagan sus gestiones. “La disposición que emitimos no limita ni restringe la labor de los fiscales de los partidos políticos, es parte de una estrategia integral de seguridad institucional y sobre todo de ciberseguridad que está impulsando el TSE”, indicó.