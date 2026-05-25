TSE tiene abiertos 120 expedientes por posible campaña anticipada y estos son algunos de los involucrados

La Inspección General y la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) investigan, hasta ahora, 120 expedientes por posible campaña anticipada, según informaron autoridades electorales en una rueda de prensa este lunes 25 de mayo.

El recopilado de casos que se encuentran bajo investigación se deben a denuncias que recibió la autoridad electoral, junto a otras que son abiertas de oficio por el monitoreo propio del TSE.

“Hay más de 120 expedientes, eso no significa que la gente que tenga expediente o los que hagan proselitismo no aparezcan en el monitoreo, se hace un cruce de información de Inspección General y la Unidad de Control de las Fianzas de los Partidos Políticos”, explicó Pablo Portocarrero, secretario general en funciones del TSE.

Durante la reunión mensual que sostuvo el TSE con los partidos políticos, se les hizo el llamado a tener cuidado en los procesos de llamado a la afiliación, para no caer en posible campaña anticipada.

El Inspector Genera del TSE, Roberto Garza, explicó que lograron documentar algunos casos por actividades que se desarrollaron en el marco del día de la madre.

Pidiéndole a los representantes de los partidos políticos sugerir a sus coordinadores regionales tener cuidado con los eventos públicos, para evitar procesos de verificación por posible campaña anticipada.

Algunos nombres

Una fuente del TSE, que prefirió no ser citada, explicó que algunos nombres que figuran dentro de los expedientes son perfiles políticos que suelen aparecer en los monitoreos.

Pero otros han destacado por recientes actividades en redes sociales o bien por denuncias directas ante la autoridad electoral, lo que han ido motivando la apertura del más de centenar de expedientes.

Entre algunos de los nombres aparecen Roberto Arzú, Carlos Pineda, Zury Rios, Sebastián Siero, Javier Gramajo, Marvin Adrían Zepeda, Wilton Berreondo, quien se identifica como “Johnny Diputado”, David Illescas; y el comité pro formación Raíces. Este último recibió una denuncia de un particular, lo que motivó el proceso de investigación por aparente campaña anticipada.

El secretario en funciones del TSE explicó que todos los que aparecen en un expediente, no garantiza recibir una sanción o amonestación, ya que cuenta con un proceso que le permite a cada uno defenderse y explicar la situación.

“Estamos documentando, la Inspección General hace la investigación de campo, verifica; la Unidad de Medios hace los barridos en las páginas; también se les permite durante dos fases del proceso que los involucrados presenten sus pruebas de descargo”, explicó.

Pero en los casos donde se confirma conducta enmarcada en una campaña anticipada, “la sanción es que no será inscrito como candidato”, que se encuentra regulada en el artículo 94bis de la normativa electoral.

Medidas de seguridad

El TSE recientemente tomó medidas para protegerse ante posibles ataques informáticos, según explicaron autoridades en una rueda de prensa en donde detallaron las principales acciones.

Suspendieron temporalmente su servidor y robustecieron las distintas contraseñas con las que opera el órgano electoral, quedando pendiente de hacerse público un diagnóstico para determinar si hubo vulneración a información sensible.

Además también se tomó medidas para el ingreso a las instalaciones del TSE, entre ellas se prohíbe el ingreso de teléfonos, tabletas electrónicas y relojes inteligentes, teniendo que quedar protegidos en gavetas para evitar cualquier tipo de incidente.

A la fecha, las autoridades también se encuentran en proceso para crear una unidad de Ciberseguridad, mientras que la Dirección General de informática sigue sin tener un titular.