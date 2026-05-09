TSE debe consolidar la Dirección Informática ante los desafíos electorales del 2027

Los errores en la difusión de los resultados electorales preliminares del 2023 no se pueden repetir en el 2027, según observadores electorales que piden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) priorizar su Dirección de Informática.

Pero esa unidad está sin director desde que el pasado TSE planificó las últimas elecciones generales, pasando a tener únicamente un encargado que no termina por tomar el mando de dicha unidad electoral.

Ahora, la ola de ataques cibernéticos a instituciones de Estado hace que observadores reafirmen la necesidad que tiene el TSE por reforzar esta área, por ser una dependencia con información sensible.

Entre ellos, datos de afiliados, información sobre partidos políticos, comités, pero destacando el padrón electoral, información sensible de todos los ciudadanos guatemaltecos aptos para votar.

La semana pasada, el TSE decidió inhabilitar su página web como medida preventiva a los ataques cibernéticos, portal que fue restablecido el lunes 4 de mayo, según el reporte oficial de autoridades electorales.

En la página web se encuentran publicados los acuerdos por las decisiones que toma el pleno de magistrados del TSE; la estadística de afiliados a las organizaciones políticas y el crecimiento de cada una conforme a los procesos de afiliación de ciudadanos.

El nuevo pleno de magistrados del TSE para el periodo 2026-2032. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

En la última reunión que sostuvo el pleno electoral con los representantes de los partidos políticos, las organizaciones advirtieron al TSE la necesidad de reforzar sus áreas informáticas, sugerencia que las autoridades, escucharon.

El magistrado Quelvin Jiménez explicó que fortalecieron su portal después de evaluar áreas que podían ser vulnerables, para así resguardar la información que tiene el TSE.

Urgen director

Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, y quien destacó como uno de los observadores electorales más activos del 2023, comentó que es primordial que el nuevo TSE llene ese vació en la Dirección de Informática.

“Yo creo que si no hay un director informático tienen que hacer una convocatoria, para que los mejores apliquen y se contrate a la inmediatez, sobre todo porque es una de las debilidades y generador de ruido del proceso electoral anterior”, dijo Cruz.

Guillermo Fuentes, de la Organización Aire y que participó en la última Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), indicó que los magistrados deben motivar confianza a los profesionales para que se postulen a este puesto.

“Parece que los ingenieros en sistemas no se animan. Los últimos han tenido procesos penales. Hasta cierto punto se entiende, pero el TSE tiene que crear una estrategia que genere confianza para la contratación del director de informática”, comentó.

Nuevo Trep

En las elecciones pasadas se utilizó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que tuvo un costo de Q148 millones, sobrevalorado según una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Pero además del elevado costo, problemas en su funcionamiento generó dudas en la primera vuelta de votaciones, que motivaron denuncias ante el Ministerio Público (MP), que sugiere actas cargadas antes de tiempo.

Todos esos problemas hacen que el Trep ya no sea una opción para las elecciones del 2027, pero es necesario, a criterio de Cruz, que este mismo año se defina cuál será la herramienta que proyecte la tendencia de votos.

“Se debe de resolver este año, sobre todo porque se tienen que hacer pruebas, corregir errores. Muy fácil se puede dar la entrega, pero se pueden dar errores ya puestos en marcha, por eso es importante también que se capacite al personal, esto lleva tiempo”, remarcó.

Pero Fuentes considera que, si no se cuenta con una opción confiable, sería incluso prudente prescindir del mismo, ya que el sistema electoral de Guatemala se blinda con los cientos de voluntarios que integran las distintas Juntas Electorales.

“Ya estamos con poco tiempo, solo a meses de la convocatoria a elecciones 2027, ya estamos en mayo, correr con un proceso así, habría que ver si funciona y no estamos para estar haciendo pruebas y cometiendo errores”, señaló.

TSE toma acciones

El magistrado Jiménez dijo que los comentarios de los observadores son razonables, pero explicó que como nuevo TSE están tomando las acciones necesarias para reforzar no solamente el área informática.

Añadió que "por fortuna" lograron la contratación de un subdirector para la Dirección Informática, y confía en que en los próximos días el TSE pueda hacer la contratación y el anuncio del director.

También analizan 12 propuestas encaminadas a crear un sistema propio para la difusión de los resultados electorales, una herramienta que genere confianza y que no tenga margen de error como en el 2023.

Pero además, ante los recientes ataques informáticos, buscan crear una nueva unidad encargada de blindar a todo el TSE. “Estamos en proceso de crear una dirección de ciberseguridad, para que esto nos permita proteger la información y los datos que tiene el TSE, como un eje transversal de todas las unidades y direcciones”.