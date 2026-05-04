Magistrados del TSE piden compras por excepción en año preelectoral y Q122 millones

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvieron un primer acercamiento con el Congreso, para conseguir recursos financieros y una mejor modalidad de compras para cumplir con los preparativos de las elecciones generales del 2027.

Las nuevas autoridades del TSE que asumieron el pasado 19 de marzo llegaron a la instancia de Jefes de Bloques, en donde explicaron a los diputados del Congreso la necesidad de contar con más dinero para este año.

Pero además de las necesidades financieras, también requieren una reforma temporal que les permita tener otros tiempos en la Ley de Compras y Contrataciones, para no retrasar cualquier compra con miras al proceso electoral y poder hacer compras por excepción.

Con relación al dinero que requiere el TSE, los magistrados expusieron la necesidad de contar con Q122 millones, debido a que fue un monto que no se tomó en cuenta con la pasada ampliación presupuestaria.

Desajuste que, de no ser subsanado, podría afectar la planificación del evento electoral y el funcionamiento institucional de este año, por lo que esperan contar con todo el apoyo del Legislativo.

El próximo miércoles el TSE volverá a comparecer en ese organismo, pero será frente a los diputados de una comisión para seguir explicando el detalle de sus necesidades económicas.

Descartan el Trep

Distintos diputados manifestaron estar abiertos en apoyar al TSE para que no existan contratiempos en el futuro proceso electoral, pero dejaron claro que existen dudas del evento pasado que no han sido resueltos.

“Estamos a poco de un año para las elecciones. La democracia tiene un costo, y la confianza debe tener un costo. Lo que los partidos hemos manifestado desde la elección de los magistrados es que se dé la certeza de participación”, afirmó Jairo Flores, de la bancada Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

El congresista puso de ejemplo cómo otros países se encuentran "bien" en aspectos donde Guatemala todavía no. “En República Dominicana tienen un sistema de cómputo muy ágil, se pudo obtener resultados de manera rápida. Eso porque cada centro de votación tenía una Tablet que mandaba los resultados a un servidor central, para casi tener a tiempo real los resultados”, dijo.

En el 2023, el país utilizó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales (Trep), que tuvo un costo de Q148 millones, pero que provocó una serie de dudas que incluso dejó un proceso penal contra las antiguas autoridades.

“Estamos ante un proceso nuevo, ustedes tienen una gran tarea de levantar la imagen de un TSE que fue pisoteado en las últimas elecciones”, añadió la diputada Sonia Gutierréz, del bloque Winaq.

La semana pasada, el TSE dijo que analiza cerca de 12 opciones propuestas por su propia Dirección General de Informática, que a la fecha no tiene director, y ahora ante los diputados volvió a descartar que se vuelva a utilizar el Trep para las elecciones del 2027.