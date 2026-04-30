TSE pedirá una ampliación presupuestaria de Q122 millones por las elecciones del 2027

La próxima semana el Tribunal Supremo Electoral (TSE) planea enviar al Congreso una solicitud de ampliación presupuestaria por Q122 millones, dinero que será utilizado para irse equipando para las elecciones generales del 2027.

Así lo informaron los magistrados del TSE a los representantes de los partidos políticos durante su reunión mensual correspondiente a abril, que es el segundo encuentro entre la nueva magistratura y las organizaciones políticas.

El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el presupuesto aprobado para el 2025, que incluía Q500 millones para los preparativos electorales.

Pero a pesar de que con la ampliación ese dinero quedó garantizado para el TSE, hasta ahora el Ministerio de Finanzas no ha hecho la entrega de la cuota correspondiente.

De sus ingresos ordinarios el TSE ha tenido que hacer algunos gastos de cara al evento electoral del 2027, por lo que requieren ahora la ampliación por Q122 millones.

El magistrado Quelvin Jiménez explicó que ya han tenido acercamientos con algunos jefes de bloque, quienes han mostrado estar a favor de apoyar la solicitud del TSE, que según el magistrado, se estaría presentando la próxima semana.

Otros preparativos

También por las elecciones generales del próximo año la Dirección Genera de Informática presentó al TSE las propuestas para contar con una herramienta informática, que se espera sea utilizada para proyectar los resultados electorales preliminares.

En el 2023 el TSE apostó por el sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que tuvo un costo de Q148 millones y que pudo estar sobrevalorado, según una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Ahora el TSE actual tiene que evaluar 12 propuestas de sistemas informáticos que le fueron presentadas, teniendo que evaluar cuál es la mejor, lo que sugiere que estarían apostando por crear su propio sistema.

También en la próxima reunión que tendrá el TSE con los partidos, los magistrados esperan presentarles el calendario electoral del 2027, que contendrá las principales fechas del siguiente proceso.

Entre estas se encuentra la convocatoria a elecciones generales 2027, que deberá ser en enero del próximo año; esa fecha marca la pauta para otros eventos claves de las votaciones, como el inicio y fin de la campaña, junto a la fecha de la primera y la segunda vuelta.

El ente electoral todavía no tiene fecha de una próxima reunión con los partidos políticos, quedando pendiente si se tendrá más de una reunión por mes, para atender las necesidades de la planificación electoral.