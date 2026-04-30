Cuatro comités están próximos a convertirse en partidos políticos y competir en las elecciones generales del 2027

Guatemala

Cuatro comités están próximos a convertirse en partidos políticos y competir en las elecciones generales del 2027

Organizaciones Políticas del TSE sugieren que X Guate; Revolución; Chapín; y Raíces están por cumplir los requisitos para evolucionar a partido político.

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Algunos partidos dudan del crecimiento de afiliados que reportan algunos comités políticos. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los pronósticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apuntan a que para las elecciones generales del 2027 habrá 33 o 34 partidos políticos que podrían buscar la presidencia del país, y destacan cuatro comités que avanzan añadiendo afiliados a sus bases.

Para que un comité pueda convertirse a partido político y compita en las siguientes elecciones necesita tener, al menos, 28 mil 83 afiliados, además de cumplir una serie de asambleas.

Pero de los 24 comités inscritos que reporta a este 30 de abril Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, existen cuatro que han añadido una buena base de afiliados y los hace estar más cerca de ser un partido político.

Entre estas organizaciones destacan X Guate; Revolución; Chapín, y Raíces. Los primeros tres ya pasaron el umbral necesario de afiliados, mientras que Raíces está próximo a llegar a esa cifra.

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Partidos cancelados

A la fecha, el TSE reporta 25 partidos políticos inscritos, restando nueve que fueron cancelados tras no llegar a la cantidad mínima de votos en las elecciones del 2024 o por no alcanzar ni una curul en el Congreso.

El único que todavía aparece, a pesar de no llegar a ese mínimo de votos y tampoco tener representación en el Organismo Legislativo es el Partido de Avanzada Nacional (Pan), por una reciente apelación que ya se elevó al TSE.

En la lista de nueve cancelados no se incluye al partido político Movimiento Semilla, ya que está agrupación ganó la elección presidencial y además colocó a 23 diputados para la décima legislatura.

Su cancelación se debe a una orden judicial por el caso Corrupción Semilla, que señala ilegalidades en el proceso de constitución de partido político, por la afiliación de personas fallecidas para la creación de la organización.

La cancelación de Movimiento Semilla fue emitida por el Registro de Ciudadanos; se confirmó cuando el pasado TSE rechazó una apelación, y la misma fue reafirmada por la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de rechazar todos los recursos pendientes.

Algunos diputados fieles a Semilla, pese a esos fallos en contra, busca revivir el partido mediante un amparo que ingresó a la CC, que recientemente fue tramitada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que conozca el caso.

Nueva oferta oficial

Mientras algunos diputados de Movimiento Semilla buscan su rescate, otra facción del oficialismo optó por impulsar un nuevo partido político, dando paso al nacimiento de Raíces.

Esta organización tiene entre sus fundadores a los diputados Samuel Pérez, Andrea Reyes, Andrea Villagrán, Román Castellanos, Ronalth Ochaeta, Diego Toledo, Raúl Cua y otros legisladores oficialistas.

Raíces para el pasado 16 de marzo contabilizaba en los datos del TSE la cantidad de 5 mil 229 afilados, ahora al 30 de abril la cantidad de simpatizantes aumentó de manera considerable a 20 mil 782 afiliados.

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Este comité está por llegar a la cantidad mínima de afiliados, lo que generó dudas entre algunos representantes de partidos políticos, por dudar del crecimiento real que ha tenido la organización.

Pero Deyanira Herrera, encargada de Organizaciones Políticas, explicó que está agrupación ha entregado todos los días una cantidad considerable de afilados, documentos que son depurados y posteriormente acreditados.

“No hay ninguna inclinación para ninguno, para afiliar o desafiliar a algunos, para ponerle atención a algunos y con otros ser más minuciosos, acá a todos los partidos se tratan por igual”, remarcó Herrera.

Ante las sugerencias de ese crecimiento a favor de Raíces, Herrera dijo que “no hay día que no lleven paquetes de 30, 40 o 50 afiliados por día”, explicando así el crecimiento de la organización.

Toda vez el dato fue compartido en redes sociales, algunos de los fundadores de Raíces se han mostrado satisfechos con la aceptación, entre ellos Laura Marroquín, también de los miembros fundadores.

Las hojas de adhesión de afiliados son evaluadas por el equipo de Organizaciones Políticas, que puede descartar afiliados si detecta anomalías en los documentos.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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