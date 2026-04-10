TSE advierte al MP que no acatará órdenes de fiscales y reafirma que resultados del 2023 son inalterables

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó este viernes 10 de abril un requerimiento del Ministerio Público (MP) y afirmó que no está obligado a atender solicitudes emitidas por fiscales sin orden de juez competente, al tiempo que reiteró su carácter de órgano independiente.

La solicitud fue enviada el 10 de abril del 2026 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que otorgó un plazo de cuatro horas para que el TSE informara sobre la situación de los funcionarios elegidos por el partido Movimiento Semilla.

En una comunicación dirigida a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, el TSE señaló que el requerimiento fue emitido “sin orden de juez competente” y citó el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que es la máxima autoridad en materia electoral y no está supeditado a organismo alguno del Estado.

Además, recordó que el artículo 124 de esa ley dispone que sus magistrados gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica la aplicación de la garantía de independencia judicial contemplada en la Constitución.

“Bajo estos parámetros, y tomando en cuenta aspectos de jerarquía y lo concerniente a la garantía de independencia judicial, el Tribunal Supremo Electoral no está obligado a acatar órdenes o requerimientos con plazos perentorios de un fiscal del Ministerio Público, toda vez que equivaldría a que un funcionario del Ministerio Público ordenara a la Corte Suprema de Justicia realizar un acto”, indicó el tribunal.

El TSE añadió que cualquier comunicación debe realizarse desde una posición de respeto y solicitó que se giren instrucciones dentro del MP para evitar este tipo de requerimientos.

Respuesta a Curruchiche

En una segunda comunicación, dirigida al fiscal de sección Rafael Curruchiche Cucul y al agente fiscal Mario Raúl Véliz Guzmán, el TSE reiteró su independencia y respondió a los requerimientos relacionados con el partido Movimiento Semilla.

El tribunal explicó que el pleno de magistrados 2020-2026 rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto contra la resolución SRC-R-745-2024, lo que dejó firme la cancelación definitiva del partido.

Detalló que, como consecuencia, la documentación fue remitida al Registro de Ciudadanos, que la trasladó al Departamento de Organizaciones Políticas para realizar la anotación correspondiente y emitir el edicto, publicado en el Diario Oficial y en otro medio de circulación.

El TSE subrayó que estas fueron las acciones jurídicas adoptadas, ya que la resolución del 4 de marzo del 2026 estableció que no se trataba de una decisión derivada de un proceso sancionatorio electoral, por lo que no genera otros efectos adicionales.

Resultados electorales son inalterables

En esa misma respuesta, el TSE enfatizó que los resultados del proceso electoral del 2023 no pueden ser modificados.

Indicó que los cargos de elección popular continúan vigentes conforme al Decreto 5-2023, que oficializó los resultados, y según lo informado por el Registro de Ciudadanos.

Además, citó la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente de amparo 6172-2023, del 14 de diciembre del 2023, en la que se exhortó a garantizar la toma de posesión de las autoridades electas el 14 de enero del 2024, conforme a los resultados avalados por el TSE.

También recordó que, en el expediente 6175-2023, del 29 de octubre del 2025, la Corte de Constitucionalidad advirtió a un juez penal abstenerse de emitir resoluciones que contravengan el sistema electoral democrático y señaló que los resultados del proceso son inalterables.

Funcionarios electos mantienen sus cargos

El TSE aclaró que la cancelación del partido Movimiento Semilla no afecta la vigencia de los cargos obtenidos en las elecciones del 2023.

Entre estos figuran la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, 23 diputaciones al Congreso y una alcaldía, cuyos titulares continúan en funciones.

Requerimientos del MP

El Ministerio Público solicitó al TSE detallar las acciones jurídicas adoptadas tras la cancelación del partido, copia de los edictos publicados y el estatus de los cargos obtenidos por Movimiento Semilla.

La investigación se desarrolla dentro del caso Corrupción Semilla, a cargo de la FECI, que indaga posibles anomalías en la conformación del partido político.

El nuevo @TSEGuatemala se impone al @MPguatemala de María Consuelo Porras informando que no está obligado a cumplir órdenes o requerimientos de un fiscal reafirmando que son una entidad independiente. Hoy el MP pidió en un plazo de 4 horas detalles de Movimiento Semilla. pic.twitter.com/r8S4kz9TEO — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 10, 2026