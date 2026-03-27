MP pide al nuevo TSE conocer supuestas ilegalidades de las elecciones generales del 2023

El Ministerio Público (MP) se acreditó la cancelación del partido político Movimiento Semilla, y solicitó que las nuevas autoridades electorales “revisen” las supuestas ilegalidades de las votaciones generales del 2023.

El requerimiento de las autoridades del MP se dio en una rueda de prensa para exponer los medios de investigación por el caso del proceso de constitución del ahora cancelado Movimiento Semilla.

La cancelación del partido político que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia fue confirmada hace pocas semanas, después que el anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó una apelación.

La agrupación todavía tenía la esperanza en dos recursos que estaban pendientes de resolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC), los cuales fueron rechazados y se confirma la cancelación total del partido.

Para los agentes fiscales, se logró la cancelación del partido tras demostrar con pruebas y en procesos judiciales que hubo ilegalidades en el proceso de constitución de Movimiento Semilla.

Leonor Morales Lazo, jefa fiscal, explicó que las investigaciones comenzaron después de una denuncia ciudadana del 14 de julio del 2022, cuando una persona no se pudo afiliar a un partido político por haber sido inscrito, sin su consentimiento, a favor de Movimiento Semilla.

“Se probó de forma científica que la letra y firma de esa persona fue falsificada. A su vez, varias personas en calidad de testigo dijeron que nunca dieron su consentido o su firma para adherirse al comité pro formación del movimiento político Movimiento Semilla”, dijo Morales.

Leonor Morales Lazo, jefa de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila / Archivo)

Los datos que fueron recabados en el proceso de investigación, agregó Morales, llevaron a la sospecha de que ese caso no era aislado, sino que parecía ser una práctica recurrente, según sus datos.

“El delito se realizó de forma continuada. No obstante, de ser de su pleno conocimiento los delitos penales relacionados de una forma que refleja conductas dolosas, con pleno consentimiento del hecho, quien fungía como secretario general, Samuel Andrés Pérez, solicitó al Registro de Ciudadanos la inscripción del partido”, añadió la fiscal.

Las cifras del MP reflejan 8 mil 121 ilegalidades en las hojas de adhesión de Movimiento Semilla: 5 mil 542 datos de nombres y DPI inexistentes; 2 mil 394 nombres que no coinciden con el DPI; 40 adheridos cuando ya estaban fallecidos; 13 que nunca declararon afiliarse, y 132 adhesiones repetidas.

¿Audios de exmagistrados?

Para el MP, los hechos que han ido recabando durante las investigaciones sugieren ilegalidades en las pasadas elecciones generales, que dejaron como vencedor en las presidenciales al partido Movimiento Semilla, de Arévalo.

Pero una denuncia ciudadana que recibió el MP, que fue presentada con la incorporación de algunos audios, hizo que el ente investigador abriera, hasta el momento, tres nuevos casos.

Los mismos se encuentran a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que lidera el jefe fiscal, Rafael Curruchiche. Los audios sugieren la participación de al menos dos de los cinco magistrados titulares del TSE que acaba de dejar el cargo.

Pero las autoridades hicieron ver que la verificación de la veracidad y estudios correspondientes de cada grabación están en proceso, por lo que hasta ahora no se cuenta con órdenes de captura o medidas contra los presuntos vinculados.

El MP sigue sosteniendo que hubo ilegalidades en las pasadas votaciones generales, al explicar que, según su investigación hubo mil 151 actas número 4 ya cargadas al sistema informático TREP para las 18 horas, cuando apenas se estarían cerrando las urnas, siendo imposible un conteo tan ágil.

Las sumatorias de los votos contados en cada mesa son registradas en un documento comúnmente conocido como “Acta 4”, cuya copia digital es accesible al público a través del sistema TREP, del TSE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esa herramienta informática tuvo un costo de Q148 millones, que según denuncias, incluida una de la propia Contraloría General de Cuentas (CGC), pudo ser sobrevalorada.

Para la fiscal Morales, es necesario que estos hechos sean evaluados y revisados por las actuales autoridades electorales, que apenas tomaron posesión del cargo el pasado 20 de marzo.

Actas que habrían sido subidas cuando estaban todavía en desarrollo las votaciones del 2023. Fotografía: MP (Captura de Pantalla).

“Solicitamos al TSE que inicie a conocer todas las ilegalidades del proceso electoral del 2023 que han sido plenamente probados por el MP, que nos traen hoy a establecer que el MP siempre le asistió la razón”, indicó la fiscal.

TSE y oficialistas

Luego de la solicitud de los representantes del MP se consultó con las actuales autoridades del TSE un pronunciamiento por el requerimiento público de los investigadores.

Pero algunos magistrados indicaron que han tenido una amplia jornada de trabajo, celebrando una sesión plenaria por temas administrativos que los ha llevado buena parte del día.

Las autoridades quedaron de informarse sobre los hechos puntuales expuestos por el MP, para así, más adelante, poder brindar un pronunciamiento adecuado ante la situación.

Por su parte, el diputado Samuel Pérez, a quien el MP señaló como uno de los actores clave para la constitución ilegal de Movimiento Semilla, dijo que la conferencia del MP fue desesperada.

“Ellos van a decir que les ayuden a buscar si hay firma falsa o muerto, que en los dos años de esa supuesta investigación no han presentado evidencia, no lo van a encontrar. No tienen un caso real”, dijo.

Samuel Pérez actualmente lidera la creación de un nuevo partido que se desprende de lideres de Movimiento Semilla. Fotografía: Prensa Libre.

Pérez considera que las intenciones del MP pueden ser ambiciosas para vulnerar la democracia. “Ya que no les pegó la orden del juez Fredy Orellana, querrán que el TSE declare una nulidad total de las elecciones, lo que sería un absoluto absurdo”, añadió.

El líder de la facción oficialista Raíces, al ser consultado si confía en las nuevas autoridades electorales, respondió: “Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero no veo que sea un TSE subordinado a una agenda golpista, veo que hay gente muy valiosa, no dudo de que van a respetar los resultados electorales”.

Por el caso Corrupción Semilla, el MP registra siete personas con sentencia condenatoria firme; seis personas prófugas de la justicia y declarados en rebeldía; así como seis autoridades de Movimiento Semilla con procesos de antejuicio en curso.