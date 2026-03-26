Partidos políticos exponen sus prioridades al nuevo TSE de cara a las elecciones generales del 2027

Las elecciones generales del 2027 son la prioridad de los partidos políticos y eso quedó claro durante una primera reunión con las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este jueves 26 de marzo el órgano electoral sostuvo la reunión mensual que tienen con los representantes de los partidos políticos, siendo el primer encuentro luego del relevo de autoridades electorales.

Algunos secretarios generales de los partidos políticos optaron por acompañar a sus representantes, para tener un primer acercamiento con los magistrados que tendrán que coordinar dos eventos electorales, siendo el primero de estos el próximo 2027.

La magistrada Mariella Rivera, presidenta del TSE, comenzó la sesión conpalabras de bienvenida a las agrupaciones políticas, con las que tendrán que trabajar en los próximos seis años.

“Que se sientan con toda la confianza de plantear en este espacio todas sus dudas e inquietudes. Nosotros como nuevo TSE vamos a tratar de hacer lo que este en nuestras manos para poder llegar a acuerdos”, dijo la magistrada presidenta.

En la reunión, las agrupaciones políticas también aprovecharon para desearle éxitos a las nuevas autoridades electorales, que estarán en funciones del 2026 al 2032.

Procesos de cancelación

Por ser un primer acercamiento con el TSE, los partidos políticos optaron por hacer comentarios sobre los asuntos que consideran necesarios para tener una coordinación óptima de cara a las elecciones del 2027.

Algunas agrupaciones coincidieron en la necesidad de poder celebrar más de una reunión al mes, para afinar todos los aspectos que sean necesarios para la convocatoria del evento electoral en el mes de enero.

Otras solicitaron conocer si el Tribunal cumplió con cancelar a partidos políticos o suspenderlos, así como conocer la evolución de los comités para la constitución de nuevos partidos políticos.

Datos oficiales del TSE dan cuenta de que 10 partidos políticos no cuentan con el mínimo de afiliados que exige la ley, lo que podría ameritar una suspensión temporal hasta que reúnan los mínimos exigidos por la ley.

“Tenemos un mínimo de afiliados, igual que los comités, pero no nos han recibido más de 25 hojas, lo cual nos deja un máximo de 125 afiliados por acto, eso nos deja cerradas las puertas para seguir avanzando”, dijo Manuel Rivera, representante del partido Victoria.

Quien busca conocer cómo avanzan las cancelaciones, y la cantidad de afiliados para los comités que aspiran a ser oferta política en el 2027 es la agrupación política Nosotros.

“Esto puede ocasionar un cisma mediático, a medida de llegar al proceso electoral que se avecina”, dijo Luis Miranda, representante de la agrupación política.

Preparativos 2027

El nuevo TSE reconoce que tiene mucho trabajo por hacer, pero asegura que su principal prioridad es planificar el evento electoral que tiene que ser convocado en escasos 10 meses.

Los partidos políticos también solicitaron a las autoridades electorales conocer su planificación, para irse preparando para los futuros comicios para el relevo de distintas autoridades.

También algunos representantes de agrupaciones políticas, que estuvieron en el evento electoral del 2023, les solicitaron a las autoridades apertura, para evitar inconvenientes como los vividos con la anterior administración.

Adolfo García, representante de URNG – Maíz, destacó, que desde su punto de vista, las nuevas autoridades del TSE deben de trabajar por recuperar la confianza institucional.

“El TSE enfrenta una crisis de percepción y de credibilidad de gran magnitud, quizá la mayor de la historia, a la que suma el día a día de la función pública y el proceso electoral del 2027”, indicó.