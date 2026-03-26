Nuevo TSE anuncia una inspección por las últimas decisiones administrativas de la pasada magistratura

El nuevo pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una evaluación de las últimas decisiones que dejó la magistratura pasada, incluyendo un proceso de auditoría.

La medida fue informada por las autoridades electorales tras ofrecer una rueda de prensa, tras finalizar un primer acercamiento con representantes de los partidos políticos.

En la conferencia estuvieron presentes los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes, uno de ellos se excusó de la reunión por problemas de salud relacionados a un familiar.

Mariella Rivera, la presidenta del TSE, al ser cuestionada sobre algunas de las primeras gestiones administrativas para evaluar a la administración anterior, dijo que ya hicieron algunos requerimientos.

“Yo ya tuve una reunión con el señor contralor general de Cuentas, ya nos fue enviada una nueva delegación para que sea quien se ponga a revisar todo lo del proceso”, dijo Rivera.

Pero esa no será la única decisión que analiza el nuevo TSE, ya que, según los últimos acuerdos emitidos por la pasada autoridad electoral, se dio una serie de traslados de personal temporal a permanente.

El magistrado Mario Alexander Velásquez informó que ese es otro de los aspectos que como nueva autoridad electoral se encuentran revisando para tomar futuras decisiones.

El @TSEGuatemala solicitó un nuevo equipo de auditores a la CGC para evaluar el uso de los recursos públicos que hizo la anterior administración. También analizan los últimos movimientos de personal administrativo. pic.twitter.com/UFu5fcUnxL — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 26, 2026

“Todos los procedimientos de traslados, nombramientos, en todos los renglones que hizo la anterior magistratura, están siendo revisados. Todo el personal debe de ser revisado y calificado por esta magistratura”, indicó.

Reglamentos a evaluación

La anterior magistratura modificó antes de entregar los cargos los cuatro reglamentos electorales, en un intento por actualizar la normativa electoral de cara a las elecciones generales del 2027.

Los reglamentos modificados son el de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp); Voto en el Extranjero; Control Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; y el de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Analistas recientemente tras analizar los cambios a los reglamentos advirtieron vacíos, contradicciones y confusión en la redacción de las herramientas legales que se pretende sean usadas en el próximo evento electoral.

Entre los riesgos expuestos aparece un aparente debilitamiento de los controles financieros, al dar la opción de registrar aportes económicos de hasta Q30 mil.

Para analistas esta redacción parece confusa, pudiendo ser contradictoria para los controles internacionales que el país necesita para no ser incluido en una lisa gris por no actualizarse en el combate el lavado de dinero u otros activos.

También se eliminó una frase que garantizaba la inmunidad a los candidatos tras recibir la credencial de candidato, lo que deja un momento ambiguo y ante el riesgo de posibles acciones penales, advierten los expertos.

El nuevo TSE reafirmó que analizan cada una de las decisiones que tomaron sus antecesores, para así modificar o anular lo que no sea necesario para la preparación del siguiente evento electoral.