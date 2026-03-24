Política
Magistrados del TSE inician funciones sin suplentes y con reclamos de partidos políticos
El nuevo Tribunal Supremo Electoral fue presentado este 24 de marzo en un acto de 10 minutos, en el que asumió funciones la octava magistratura para el período del 2026 al 2032.
Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral participan en el acto de presentación de la nueva magistratura para el período del 2026 al 2032. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
El nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue presentado este martes 24 de marzo en un acto protocolario que duró 10 minutos, con la participación de funcionarios, exautoridades y diputados, según confirmaron fuentes electorales.
La actividad marcó el inicio de funciones de la octava magistratura, que estará a cargo del proceso electoral del 2026 al 2032. Al evento asistieron el presidente Bernardo Arévalo de León y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes.
La presentación incluyó únicamente a los magistrados titulares, sin la presencia de suplentes. Algunos partidos políticos señalaron que recibieron la invitación a última hora.
El nuevo pleno también evitó atender a la prensa durante la actividad. El jueves a las 8 horas se prevé la primera reunión oficial entre los magistrados y representantes de organizaciones políticas.
Durante el acto, la presidenta del TSE, Mariella Rivera, aseguró que su gestión buscará recuperar la confianza ciudadana en la institución y fortalecer el sistema electoral.
“Debemos garantizar el acceso pleno al voto y fortalecer la participación ciudadana”, expresó Rivera, quien destacó la importancia de la independencia y la transparencia del órgano electoral.
La funcionaria también señaló que el tribunal enfrenta desafíos relacionados con la modernización, el uso de tecnología y la credibilidad del sistema electoral, aspectos que, afirmó, deben atenderse con responsabilidad.
Rivera hizo un llamado a la unidad nacional para fortalecer la democracia y aseguró que el TSE trabajará para consolidar un sistema electoral más inclusivo, participativo y confiable.
La presentación del nuevo @TSEGuatemala no incluyó a los magistrados suplentes. Algunos partidos políticos dijeron que fueron invitados a último minuto. Este jueves a las 8 horas será la primera reunión oficial entre el nuevo TSE y representantes de partidos políticos. pic.twitter.com/8ibsl7sCHQ— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 25, 2026
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