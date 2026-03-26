La cancelación definitiva del Partido de Avanzada Nacional (PAN) la frenó el saliente TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) saliente retrasó la cancelación definitiva del Partid de Avanzada Nacional (PAN), tras aceptar una apelación y ordenar al Registro de Ciudadanos volver a analizar si procede o no la medida, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), en su artículo 93 directamente ordena la cancelación bajo el motivo de no conseguir por lo menos una diputación en el Congreso.

La agrupación no participó con candidato presidencial en las elecciones generales del 2023, su secretario general, el exdiputado Manuel Conde, optó por buscar la presidencia con el partido Vamos, que ya había conseguido la presidente para Alejandro Giammattei en el 2019.

El no participar en la carrera presidencial hizo que el PAN no alcanzará el cinco por ciento de votos mínimos que exige la ley para seguir en la vida jurídica. Tampoco logró ganar una curul para la décima legislatura, la segunda causal de cancelación.

El incumplimiento en estas dos condicionantes debería implicar la cancelación definitiva, según lo regulado en el artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), pero a pesar de la claridad de la ley, la agrupación, a escasos 10 meses de una nueva convocatoria electoral, sigue vigente.

Documentos que ya fueron notificados a la agrupación política dan cuenta que el Registro de Ciudadanos cumplió con cancelar al partido político, lo que dio paso a que la agrupación formulara una apelación.

La acción estuvo detenida en el TSE, que estuvo presidido la mayor cantidad de la magistratura anterior por Blanca Alfaro.

Manuel Conde, secretario del PAN, optó por ser candidato de Vamos en el 2023. (Foto Prensa Libre: Facebook Partido Vamos)

Fue Alfaro quien presidió el TSE para la oficialización de resultados y continuó en funciones después que los cuatro magistrados titulares restantes fueran separados del cargo, por una orden judicial.

Tras la reincorporación de los titulares, a inicios de marzo pasado, el TSE conoció la apelación del PAN, quien resolvió darla con lugar y posteriormente devolvió el expediente nuevamente al Registro de Ciudadanos.

“La cancelación sí, efectivamente se dio, o sea, los partidos están cancelados por resoluciones emitidas por el Registro de Ciudadanos, pero ante esas resoluciones, ellos acudieron a plantear algunas acciones administrativas que fueron dilatando de alguna manera el estatus final de las organizaciones”, explicó Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos.

Gabriel Aguilera ocupó la última presidencia de anterior TSE. (Foto Prensa Libre: Paula Carranza).

La apelación se conoció cuando el TSE estaba bajo la presidencia de Gabriel Aguilera, quien antes de estar en el órgano electoral fue conocido ante la opinión pública por ser uno de los ministros del expresidente Jimmy Morales.

“Efectivamente hay una enmienda al procedimiento, o sea, es el único que permanece de los que estaban con proceso de cancelación”, explicó Antillón ante cuestionamientos de la prensa.

El PAN tiene 39 mil 350 afiliados y si la cancelación no ocurre antes de enero del 2027, cuando sucederá la nueva convocatoria a elecciones, la Lepp ordena que se suspenda el proceso.