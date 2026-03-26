La cancelación definitiva del Partido de Avanzada Nacional (PAN) la frenó el saliente TSE

Guatemala

La cancelación definitiva del Partido de Avanzada Nacional (PAN) la frenó el saliente TSE

El PAN no tuvo candidato presidencial y no consiguió algún escaño en el Congreso en las elecciones del 2023, lo que implica una cancelación obligatoria, según en el artículo 93 de la Lepp.

|

time-clock

DECISIîN LIBRE 2023, ALCALDES DE GUATEMALA. Se llev a cabo el Foro/Debate Decisin Libre 2023 en el set de Guatevisin en donde estuvieron invitados varios candidatos a la alcalda de la ciudad de Guatemala. En la imagen, îscar Roberto Peralta Del Valle, del partido Viva; Erasmo Epifanio Coronado Roca, partido Cabal; Juan Carlos Eggenberger, partido PAN; y, Luis Garist, partido Nosotros. Juan Diego Gonzlez. 090523

El PAN tiene a la fecha 39 mil 350 afiliados. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) saliente retrasó la cancelación definitiva del Partid de Avanzada Nacional (PAN), tras aceptar una apelación y ordenar al Registro de Ciudadanos volver a analizar si procede o no la medida, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), en su artículo 93 directamente ordena la cancelación bajo el motivo de no conseguir por lo menos una diputación en el Congreso.

La agrupación no participó con candidato presidencial en las elecciones generales del 2023, su secretario general, el exdiputado Manuel Conde, optó por buscar la presidencia con el partido Vamos, que ya había conseguido la presidente para Alejandro Giammattei en el 2019.

El no participar en la carrera presidencial hizo que el PAN no alcanzará el cinco por ciento de votos mínimos que exige la ley para seguir en la vida jurídica. Tampoco logró ganar una curul para la décima legislatura, la segunda causal de cancelación.

El incumplimiento en estas dos condicionantes debería implicar la cancelación definitiva, según lo regulado en el artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), pero a pesar de la claridad de la ley, la agrupación, a escasos 10 meses de una nueva convocatoria electoral, sigue vigente.

LECTURAS RELACIONADAS

Cuestionan al TSE por atrasar procesos de cancelaciones de varios partidos políticos

chevron-right
La posible ampliación al periodo electoral deberá de ser analizada por el Pleno del TSE. Fotografía: Prensa Libre (María José Bonilla).

TSE debe priorizar planificación de elecciones del 2027 y cancelación de partidos políticos, resaltan analistas

chevron-right

Documentos que ya fueron notificados a la agrupación política dan cuenta que el Registro de Ciudadanos cumplió con cancelar al partido político, lo que dio paso a que la agrupación formulara una apelación.

La acción estuvo detenida en el TSE, que estuvo presidido la mayor cantidad de la magistratura anterior por Blanca Alfaro.

Partido Vamos
Manuel Conde, secretario del PAN, optó por ser candidato de Vamos en el 2023. (Foto Prensa Libre: Facebook Partido Vamos)

Fue Alfaro quien presidió el TSE para la oficialización de resultados y continuó en funciones después que los cuatro magistrados titulares restantes fueran separados del cargo, por una orden judicial.

Tras la reincorporación de los titulares, a inicios de marzo pasado, el TSE conoció la apelación del PAN, quien resolvió darla con lugar y posteriormente devolvió el expediente nuevamente al Registro de Ciudadanos.

“La cancelación sí, efectivamente se dio, o sea, los partidos están cancelados por resoluciones emitidas por el Registro de Ciudadanos, pero ante esas resoluciones, ellos acudieron a plantear algunas acciones administrativas que fueron dilatando de alguna manera el estatus final de las organizaciones”, explicó Sergio Antillón, director del Registro de Ciudadanos.

Gabriel Aguilera presidente del TSE
Gabriel Aguilera ocupó la última presidencia de anterior TSE. (Foto Prensa Libre: Paula Carranza).

La apelación se conoció cuando el TSE estaba bajo la presidencia de Gabriel Aguilera, quien antes de estar en el órgano electoral fue conocido ante la opinión pública por ser uno de los ministros del expresidente Jimmy Morales.

“Efectivamente hay una enmienda al procedimiento, o sea, es el único que permanece de los que estaban con proceso de cancelación”, explicó Antillón ante cuestionamientos de la prensa.

El PAN tiene 39 mil 350 afiliados y si la cancelación no ocurre antes de enero del 2027, cuando sucederá la nueva convocatoria a elecciones, la Lepp ordena que se suspenda el proceso.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Cancelación Elecciones Generales 2027 Partido PAN Registro de Ciudadanos Tribunal Supremo Electoral TSE 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS