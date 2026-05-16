Observadores respaldan la auditoría a los comités para la formación de partidos políticos ordenada por el TSE

La auditoría que ordenó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evaluar la creación de los comités para la formación de partidos políticos es bien vista por observadores electorales, que esperan una investigación profunda.

El pasado miércoles 14 de mayo, el pleno de magistrados del TSE autorizó de manera unánime una propuesta que llevó la magistrada Rosa Mariella Rivera, presidenta de la autoridad electoral, según confirmó una fuente.

Esa sugerencia llega ante el pleno de magistrados luego de que, en una reunión de partidos políticos con las autoridades del TSE, se puso en duda el crecimiento de algunos comités.

Datos oficiales del TSE dan cuenta de que los comités Revolución; X Guate; y Chapín ya superaron la cantidad de 28 mil 83 afiliados, el mínimo requerido para que una de estas organizaciones pueda buscar su evolución a partido político.

Pero les siguen en cifras los comités Raíces, con 27 mil 494, y Dignidad, con 25 mil 939, según Organizaciones Políticas con cifras actualizadas al pasado martes 12 de mayo.

Raíces es la agrupación que nace tras la muerte del partido Movimiento Semilla, que ya fue cancelado por el Registro de Ciudadanos y que fue confirmado por una serie de fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Actualmente queda pendiente de resolución un amparo que busca revivir al partido de gobierno, acción que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin ningún aparente avance.

La auditoría que busca medir el crecimiento de todos los comités no tiene un plazo establecido, pero observadores comentan, que aunque la medida es buena, requiere de transparencia.

"Prudente"

Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, de las organizaciones vigilantes de las elecciones del 2023, considera oportuna la medida adoptada por las actuales autoridades del TSE.

“Este comunicado intenta evitar que el TSE vuelva a entrar a una crisis, yo lo veo bastante bien. En Guatemala hay una percepción creciente de un avance acelerado de algunas organizaciones, propuestas apresuradas y plataformas adelantadas de supuesta campaña”, dijo Cruz.

El nuevo TSE comenzó el pasado 19 de marzo una gestión de seis años, a tan solo unos cuantos meses de la próxima convocatoria a elecciones generales del 2027 que será en enero próximo.

Tomar medidas preventivas en este momento, dijo Cruz, fue una decisión acertada por la autoridad electoral, porque evita que el TSE enfrente futuros señalamientos ante posibles situaciones que pueden resolverse con una auditoria.

“Lo hacen a tiempo, no hay proceso de convocatoria a elecciones todavía. Se vale fiscalizar, hay que depurar si se debe hacer, porque si es interesante que algunos partidos de la noche a la mañana tienen miles de firmas”, expuso.

El observador considera que siempre han existido dudas sobre el nacimiento de los partidos políticos, por lo que estima que la medida adoptada por el TSE es positiva, toda vez se acompañen de acciones en caso se encuentren elementos cuestionables.

“Es bueno que el TSE fortalezca sus mecanismos de control desde el nacimiento de los partidos políticos. Si llega a encontrar un patrón que no está del marco legal, creo que sí habría que castigar a quien se tenga que castigar y hasta evaluar cambios de personal”, señaló.

Detallada

Para Guillermo Fuentes, de la organización de análisis y formación cívica Aire, la decisión del TSE busca resolver dudas, evitar críticas innecesarias y un posible desgaste anticipado.

También ve positiva la auditoría, pero ve prudente que la misma no se dilate en el tiempo y que se puedan conocer, a detalle, la metodología utilizada y los resultados, para que realmente se pueda confiar en esos datos.

“Hay que ver la transparencia con la que se hacen los resultados. Hay que ver ese paquete de documentos que se entregan al TSE, hay que ver as fechas de ingresos, ver si se hace de manera ordenada o si se le está dando prioridad a uno o a unos”, dijo.

Fuentes aclara que no se oponen a los comités, pero sí le ha ocasionado cierto grado de duda cómo algunos aumentan en sus números de afiliados, cuando el mismo TSE ha dicho que tiene pocas personas para procesar esos datos, donde además tantos partidos y otros comités también entregar documentos.

“En la pasada reunión con el TSE, los partidos políticos hicieron ver esto, pero la respuesta de Organizaciones Políticas fue el paquete de afiliados, pero esto todos lo hacen y llama la atención porque solo uno o unos, crecen”, señaló.

Objetiva

Renzo Rosal, analista político independiente y observador electoral, se suma al respaldo de la auditoría, pero remarca que es necesaria que esa investigación tenga, en todo momento, objetividad, para evitar que la misma busque impedir alguna propuesta política en particular.

“Me preocupa un poco que el TSE pueda estar motivado no por una investigación amia, sino que busque estar en contra de un movimiento como Raíces”, señaló.

El pasado partido de gobierno enfrento un proceso legal por su proceso de constitución con firmas falsas y de personas fallecidas, según acusaciones del Ministerio Público (MP).

“No es solo el tema de firmas, lo que pasó en los últimos años eso generó alertas, pero hay que aprovechar esta auditoria para poder precisar el financiamiento con el que cuentan estos comités”, indicó.