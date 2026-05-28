Jefe de seguridad del TSE justifica las restricciones al uso de dispositivos electrónicos en sus instalaciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene nuevas medidas de seguridad, entre ellas evitar que visitantes ingresen con teléfonos o dispositivos electrónicos, como una medida preventiva de ciberseguridad.

Al menos así explicaron esta semana las autoridades del TSE en una rueda de prensa, explicando que la medida obedece a las recomendaciones de sus técnicos para evitar que sus sistemas informáticos sufran vulneraciones.

El TSE responde así a la amenaza, luego de varios ataques cibernéticos que han sufrido algunas instituciones de Estado. El nuevo protocolo de seguridad, explicaron las autoridades electorales, busca blindar a la institución.

Carlos Edmundo Gil Morales, el recién nombrado jefe de seguridad del TSE, explicó sus razones para diseñar el plan restrictivo.

“En materia de ciberseguridad, es uno de los temas que está impulsando el TSE por tantos ataques que se han suscitado en las instituciones. Pero hemos determinado protocolos establecidos en ley para poder aplicar estrategias, sobre todo en lugares donde hay vulnerabilidad de la información”, dijo Gil Morales, que ya fue jefe de seguridad de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el 2023.

El encargado de la seguridad del TSE aseguró que a la fecha ya se cuenta con casilleros para que los visitantes a las distintas sedes del TSE a nivel nacional puedan guardar sus dispositivos, como dispuso el pleno electoral en una circular que se hizo pública a través de las redes sociales.

Gil Morales estima que, en promedio, cerca de 100 personas visitan diariamente la sede del TSE, por lo que, asegura, las medidas no buscan violentar ningún derecho de los usuarios a la dependencia electoral, sino proteger a la institución.

“Hay espacios donde hay información que se debe resguardar para garantizar la democracia electoral. Nosotros hemos delimitado a través de los protocolos las áreas donde existen vulnerabilidades”, señaló, sin precisar qué tipo de riesgo minimizan con la restricción de dispositivos digitales.

Explicó, además, que existen espacios donde los usuarios pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos. “No se está coartando a su totalidad, hay áreas destinadas para que pueda hacer sus comunicaciones”, justificó.

Según el análisis de Gil Morales, la medida no vulnera garantías constitucionales o de libertad de expresión, por la manera en que la misma está siendo aplicada dentro del órgano electoral: “Como jefe de seguridad, únicamente me limito a las disposiciones de mi plan integral de prevención de seguridad, en temas de seguridad e infraestructura y ciberseguridad. No se está vedando ningún derecho, porque se toman las medidas del criterio de flexibilidad”, indicó.