TSE confirma cancelación definitiva del PAN tras rechazar apelación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles 20 de mayo la cancelación definitiva del Partido de Avanzada Nacional (PAN), luego de rechazar, en sesión plenaria, una apelación con la que esa agrupación política buscaba mantener su vigencia legal.

La decisión del pleno del TSE ocurre después de que el partido no participara con candidato presidencial en las elecciones generales del 2023 y tampoco obtuviera representación en el Congreso de la República.

De acuerdo con registros oficiales, el PAN no postuló binomio presidencial durante ese proceso electoral ni consiguió alguna curul para la décima legislatura, condiciones que, según el artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), constituyen causales de cancelación obligatoria.

La normativa establece que las organizaciones políticas deben alcanzar al menos el 5% de los votos válidos en la elección presidencial o conseguir, como mínimo, una diputación al Congreso para conservar su personalidad jurídica.

Al no participar en la contienda presidencial, el PAN quedó imposibilitado de alcanzar el porcentaje mínimo de votos requerido por la ley. Además, tampoco obtuvo representación legislativa, por lo que incumplió las dos condiciones establecidas en la LEPP para continuar vigente.

Documentos ya notificados a la agrupación política señalan que el Registro de Ciudadanos ejecutó la cancelación del partido, lo que permitió al PAN presentar una apelación ante el pleno de magistrados del TSE.

Sin embargo, el recurso fue rechazado este miércoles 20 de mayo, con lo cual quedó firme la cancelación definitiva de la organización política.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.