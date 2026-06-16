Ciudadanos impulsan reformas constitucionales en justicia y buscan que la consulta popular coincida con las elecciones del 2027

La justicia en Guatemala ha sido cuestionada en los últimos años, pero las recientes decisiones judiciales han hecho que ciudadanos vean como solución una pronta reforma constitucional, para la que necesitarán cinco mil firmas.

El proyecto de reforma en materia de justicia se presentó como Poder Ciudadano, una asociación civil conformada por particulares que aseguran estar alejados de cualquier partido político.

La nueva asociación tiene entre sus fundadores a los esposos Edgar Ortiz, abogado experto en temas constitucionales, y Marjorie von Ahn, empresaria y comunicadora. Ambos presentaron el proyecto en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

La propuesta busca reformar poco más de 10 artículos de la Constitución, con lo que esperan que se solucionen algunos de los problemas del país que, aseguran, se debe a un mal manejo de las leyes.

“Es la primera vez donde la justicia está en el centro de la conversación. La justicia nos dio un desastre en los ocho años de Consuelo Porras; la justicia nos demostró que las libertades se pierden con un sistema cooptado, corrupto, mal diseñado; creemos que la mayoría de los problemas del país, hoy, pasan por la justicia”, explicó Ortiz.

Los cambios

En las propuestas de cambios detallan eliminar el sistema de comisiones de postulación que se utiliza para nominar candidatos a altos cargos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE), contralor general de Cuentas, y fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

“La justicia interviene en temas de relevancia, como la elección de rector de la Usac; en la compra de medicamentos del Seguro Social; a quién se le paga y a quién no en el Ministerio de Comunicaciones. Lamentablemente la justicia ha alcanzado un nivel de deterioro que está en todos los problemas del país”, amplió Ortiz.

Cambiemos las reglas del juego.

Soñemos en grande y hagámoslo posible.



📲 Conoce nuestra propuesta para transformar la justicia en https://t.co/sWzpOGS7w0 #PoderCiudadano #Guatemala #guate #502gt pic.twitter.com/3HHkIzcgCI — Poder Ciudadano Gt (@PoderCiudadanGt) June 15, 2026

También proponer un sistema escalonado en la renovación de magistraturas en la CSJ y Corte de Constitucionalidad (CC), que cambiaría la cantidad de magistrados para evitar que todos sean cambiados al mismo tiempo.

Las propuestas también buscan que los diputados ya no puedan elegir magistrados en las Cortes de Apelaciones, forma de elección que suele ser cuestionada por la aparente invasión política en el funcionamiento judicial.

La propuesta íntegra de las reformas constitucionales aparece en la página web poderciudadano.gt, para que todos lean el documento y se sientan en la libertad de hacer propuestas para ser consideradas para la versión final.

Las firmas

Poder Ciudadano busca proponer su paquete de reformas constitucionales respaldados en el artículo 277 de la Constitución, inciso “d”, que le permite a “no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos” presentar una iniciativa de cambios al Congreso.

Esta futura iniciativa de ley no puede ser ignorada por los diputados, ya que “el Congreso de la República debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”, establece el 277 constitucional.

Durante todo junio, Poder Ciudadano recibirá las propuestas, para redactar un documento final que se convertirá en una iniciativa de ley, pero para tener el respaldo necesario comenzarán un proceso de busque de firmas desde el próximo 4 de julio, planeando eventos en cada departamento del país.

“Lo que proveemos es que los voluntarios que van a recibir firmas reciban una inducción y nosotros vamos a verificar, uno por uno, que quienes firmaron estén de acuerdo. Se les va a pedir un registro y se les va a buscar para confirmar su firma, si no se puede confirmar, pues se anula la firma”, detalló el abogado.

La iniciativa se busca que esté elaborada y tenga las cinco mil firmas de ciudadanos empadronados para ser presentada al Congreso el 28 de septiembre. Poder Ciudadano busca que esta iniciativa se apruebe antes de las elecciones del 2027.

“Si esto llega a ser aprobado por el Congreso debe ratificarse en consulta popular, la última palabra la tiene el pueblo. La idea de hacerlo ahora es ahorrarnos dinero y hacerla antes de marzo para que la consulta popular se haga junto a las elecciones y en las votaciones se agregue una papeleta”, explicó Ortiz.

El fundador fue enfático en que no forman parte de ningún partido político y que en los estatutos de la asociación civil dejan claro que el proyecto no nació, ni se convertirá en una organización partidaria.

Requiere estudio

Para el analista independiente Marco Antonio Canteo, la situación del sistema de justicia actual es preocupante, ya que existe una percepción de “deterioro” en la forma en que se nombra a los magistrados de las Cortes y tribunales.

“Veo con una preocupación cómo se ha deteriorado el sistema de elección de autoridades de justicia. Muchos creemos que sí se necesita un cambio de fondo para darle al Estado de Guatemala un sistema de justicia que garantice el estado de Derecho”, indicó.

Para Canteo, es positivo el esfuerzo de reformas constitucionales, ya que parece ser el paso correcto para una solución. “La iniciativa que viene de dos ciudadanos comprometidos con su país es positiva, hay que analizarla, revisarla, hacer comentarios. Estoy seguro de que estarán abiertos en recibir comentarios para revisarla”.

Pero el mayor obstáculo que identifica no es la cantidad de firmas, incluso estima que por la situación del país es probable que esa cifra se supere sin mayor complicación, pero ve que puede haber resistencia de grupos políticos.

“El inconveniente que yo veo es que la clase política, el liderazgo, comenzando en el Congreso y pasando por el Ejecutivo, la CSJ y la CC, ninguno ha demostrado un mínimo de preocupación por hacer cambios importantes en materia de justicia. A la clase política le interesa que las cosas estén como están, ellos lejos de ser solución son parte del problema”, resaltó.

Considera que, si bien el borrador de reformas que presenta Poder Ciudadano parece tocar puntos vitales, hay otros que todavía no son abordados y que sería necesario poder hacer.

“Una de las cosas que más me preocupan es cómo el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad han acaparado tanto poder, inclusive en ocasiones con más poder que el Congreso y el presidente, órganos que no son electos de manera popular y no veo que se corrija esa parte”, concluyó.

Poder Ciudadano hizo ver que está abierto a recibir sugerencias para la iniciativa que planean presentar al Congreso, la cual estará llegando a tan solo meses de que los diputados y otros funcionarios comiencen su campaña para las elecciones del 2027.